Στους 584 οι νεκροί από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Νεπάλ και Θιβέτ

Ο τραγικός απολογισμός από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης και τις επακόλουθες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή των Ιμαλαΐων μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ ανέρχεται πλέον σε 584 νεκρούς. Παράλληλα, 1.924 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις τους σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες, δύο ημέρες μετά το φονικό πέρασμα των φυσικών φαινομένων.

Ο τραγικός απολογισμός σε Νεπάλ και Κίνα

Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική κατολίσθηση της Τετάρτης ανήλθε σε 579, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων. Η ίδια αρχή γνωστοποίησε ότι οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 1.924. Μεταξύ των ανθρώπων που αγνοούνται, εκατοντάδες είναι τουρίστες και ξένοι προσκυνητές, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση στην τραγωδία.

Από την πλευρά τους, οι κινεζικές αρχές έχουν ανακοινώσει τον θάνατο πέντε ανθρώπων στο έδαφός τους, στην περιοχή του Θιβέτ. Με αυτά τα πέντε θύματα, ο συνολικός προσωρινός απολογισμός από την καταστροφή αυτή φτάνει τους τουλάχιστον 584 νεκρούς, όπως αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται

Οι χιλιάδες διασώστες που μετέχουν στις επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές των συνόρων, δίνουν σήμερα μάχη με τον χρόνο. Συνεχίζουν τις προσπάθειές τους αδιάκοπα, δύο ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 570 ανθρώπων στο Νεπάλ και την Κίνα. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς ο κίνδυνος νέων πλημμυρών εξακολουθεί να παραμένει.

Μέχρι στιγμής, τα σωστικά συνεργεία έχουν περισυλλέξει 584 σορούς. Από αυτούς, οι 579 βρέθηκαν στο Νεπάλ και οι πέντε στην Κίνα. Οι σοροί ανασύρθηκαν από το τσουνάμι λάσπης που κάλυψε αυτή την περιοχή των Ιμαλαΐων, η οποία βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών, σύμφωνα με τους τελευταίους επίσημους απολογισμούς.

Η έκταση της καταστροφής στην περιοχή των Ιμαλαΐων

Η φονική κατολίσθηση, η οποία σημειώθηκε την Τετάρτη, έπληξε μια ευρεία περιοχή μεταξύ του Νεπάλ και του Θιβέτ. Οι καταστροφικές πλημμύρες που ακολούθησαν δύο ημέρες αργότερα επιδείνωσαν την κατάσταση, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η περιοχή των Ιμαλαΐων, στα σύνορα Νεπάλ και Κίνας, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές τσουνάμι λάσπης.

Η σφοδρότητα των φυσικών φαινομένων είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα εκτεταμένο τοπίο καταστροφής, με χιλιάδες ανθρώπους να έχουν πληγεί άμεσα. Η ανάγκη για άμεση βοήθεια και υποστήριξη είναι επιτακτική, καθώς οι πληγείσες κοινότητες προσπαθούν να διαχειριστούν την πρωτοφανή κατάσταση.

Έκτακτη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Στο πλαίσιο της διεθνούς ανταπόκρισης στην τραγωδία, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την παροχή έκτακτης βοήθειας προς το Νεπάλ. Συγκεκριμένα, η ΕΕ θα χορηγήσει δύο εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών των μαζικών πλημμυρών. Την ανακοίνωση έκανε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι τα χρήματα αυτά θα προσφέρουν μια «ζωτικής σημασίας βοήθεια στις οικογένειες και τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο». Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για διεθνή αλληλεγγύη και στήριξη προς τις πληγείσες περιοχές.

Με πληροφορίες από: News.gr