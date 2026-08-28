Νεπάλ: Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι από τις καταστροφικές πλημμύρες

Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ έχουν προκαλέσει τον θάνατο σε τουλάχιστον 584 ανθρώπους, ενώ σχεδόν 2.000 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο μέσα σε ένα τοπίο ολοκληρωτικής καταστροφής, καθώς δρόμοι και γέφυρες έχουν εξαφανιστεί κάτω από τόνους λάσπης, βράχων και συντριμμιών. Η αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ και ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμούν ότι ο αριθμός των θυμάτων είναι πιθανό να αυξηθεί περαιτέρω, καθώς πολλές περιοχές παραμένουν απροσπέλαστες.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 584, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών της χώρας. Στην άλλη πλευρά των συνόρων, οι κινεζικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον πέντε ακόμη θανάτους στην περιοχή του Θιβέτ. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών στη χώρα και των αγνοουμένων φτάνει τους 1.924, μεταξύ των οποίων βρίσκονται 517 ξένοι υπήκοοι, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση.

Νωρίτερα, η αστυνομία του Νεπάλ είχε ανακοινώσει 575 αγνοούμενους αλλοδαπούς, με τα δύο στοιχεία να προέρχονται από διαφορετικές υπηρεσίες και να έχουν εκδοθεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Μεταξύ των αγνοουμένων ξένων υπηκόων περιλαμβάνονται άτομα από 36 χώρες, όπως 183 Ινδοί, 65 Αμερικανοί, 62 Ουκρανοί και 33 Βρετανοί. Επιπλέον, αγνοούνται και 149 Νεπαλέζοι τουρίστες.

Εντατικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 15.000 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας, οι οποίοι δίνουν μάχη υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δρόμοι και γέφυρες έχουν εξαφανιστεί κάτω από τόνους λάσπης, βράχων και συντριμμιών, καθιστώντας πολλές από τις πληγείσες περιοχές απροσπέλαστες για τα σωστικά συνεργεία. Μέχρι στιγμής, περίπου 4.000 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τις πλημμυρισμένες ζώνες.

Ο Ντέιβιντ Φίσερ, επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Νεπάλ, δήλωσε την Παρασκευή ότι «το τραύμα από αυτή την καταστροφή είναι τεράστιο». Τόνισε ότι «χιλιάδες σπίτια έχουν καταστραφεί ή υποστεί σοβαρές ζημιές» και εκτίμησε ότι «τουλάχιστον 93.000 άνθρωποι έχουν πληγεί και βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη». Ο κ. Φίσερ εξέφρασε επίσης την ανησυχία του ότι «ο αριθμός των νεκρών είναι ήδη πολύ υψηλός και, δυστυχώς, είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται», καθώς ορισμένες από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο παραμένουν απροσπέλαστες.

Η κατάρρευση του παγετώνα και οι συνέπειές της

Η καταστροφή σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν ένα τεράστιο τμήμα παγετώνα στα Ιμαλάια αποκολλήθηκε και κατέρρευσε στον πυθμένα μιας κοιλάδας, εντός του Εθνικού Πάρκου Λανγκτάνγκ του Νεπάλ. Αυτή η κατάρρευση εξαπέλυσε έναν τεράστιο όγκο νερού, λάσπης, βράχων και πάγου, ο οποίος κατέβηκε με ορμή μέσα από ποτάμια και κοιλάδες, σαρώνοντας ό,τι βρισκόταν στο πέρασμά του.

Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν ισχυρά πλημμυρικά κύματα, τα οποία ισοπέδωσαν σπίτια και παρέσυραν γέφυρες. Ολόκληρα χωριά εξαφανίστηκαν από τον χάρτη, ενώ σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής καταστράφηκαν ολοσχερώς. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις δύο λίμνες κοντά στο σημείο όπου εκτιμάται ότι κατέρρευσε ο παγετώνας, παρασύροντας τεράστιες ποσότητες βράχων, πάγου, λάσπης και φερτών υλικών στα ποτάμια, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Αυξημένος κίνδυνος για νέες πλημμύρες

Οι αρχές του Νεπάλ παρακολουθούν στενά δύο λίμνες ανάντη της πλημμυρισμένης ζώνης, καθώς παραμένει ο φόβος για την εκδήλωση νέων πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή. Μάλιστα, μία από αυτές τις λίμνες άρχισε ήδη να υπερχειλίζει την Παρασκευή, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία στις τοπικές αρχές και τους κατοίκους.

Αξιωματούχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών δήλωσε στο Reuters ότι ο κίνδυνος θα παραμείνει μέχρι να αποστραγγιστούν πλήρως και οι δύο λίμνες. Οι απότομες πλαγιές του Νεπάλ και οι καταπράσινες κοιλάδες που βρίσκονται χαμηλότερα είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι έντονοι μουσώνες, αλλά και η τήξη των παγετώνων, αποτελούν παράγοντες που επιδεινώνουν την κατάσταση και αυξάνουν την πιθανότητα για μελλοντικές καταστροφές.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos