Η εξαπάτηση του Μλάντιτς στη Σρεμπρένιτσα και η σφαγή 8.000 μουσουλμάνων

Ο Ράτκο Μλάντιτς, γνωστός ως ο «χασάπης της Βοσνίας», διαβεβαίωνε τους τρομοκρατημένους μουσουλμάνους κατοίκους της Σρεμπρένιτσα ότι «κανείς δεν θα πάθει κακό» όταν η πόλη έπεσε στα χέρια των σερβικών δυνάμεων τον Ιούλιο του 1995. Την ίδια στιγμή, ο στρατηγός είχε ήδη διατάξει την εκτέλεση όλων των ανδρών στρατεύσιμης ηλικίας. Περισσότεροι από 8.000 άνδρες και έφηβα αγόρια δολοφονήθηκαν σε αυτή τη σφαγή, τη χειρότερη που γνώρισε η Ευρώπη εδώ και μισό αιώνα.

Οι ψεύτικες διαβεβαιώσεις του «χασάπη της Βοσνίας»

Ο στρατηγός Ράτκο Μλάντιτς, διοικητής του στρατού που κατέλαβε την ορεινή πόλη της Βοσνίας, Σρεμπρένιτσα, τον Ιούλιο του 1995, προσέφερε ψεύτικες διαβεβαιώσεις ασφάλειας στους κατοίκους. Τους είπε: «Όποιος θέλει να φύγει θα μεταφερθεί, είτε είναι ηλικιωμένος είτε νέος. Μη φοβάστε και μη βιάζεστε. Αφήστε πρώτα τις γυναίκες και τα παιδιά να φύγουν».

Σε βίντεο από εκείνη την ημέρα, ο Μλάντιτς φαίνεται να χαϊδεύει στο μάγουλο ένα οκτάχρονο αγόρι, προσφέροντάς του σοκολάτα και διαβεβαιώνοντάς το: «Σας παρακαλώ, μην πανικοβάλλεστε. Προσέξτε να μη χαθεί κανένα παιδί. Μη φοβάστε. Κανείς δεν θα σας πειράξει». Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε αργότερα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, ο Μλάντιτς είχε ήδη δώσει εντολή για την εκτέλεση όλων των ανδρών στρατεύσιμης ηλικίας ή όσων θεωρούνταν ικανοί να φέρουν όπλο.

Η καταδίκη και η κληρονομιά του Μλάντιτς

Έπειτα από πολλά χρόνια που παρέμενε φυγόδικος, ο Ράτκο Μλάντιτς καταδικάστηκε το 2017 για γενοκτονία σχετικά με τη σφαγή στη Σρεμπρένιτσα. Επιπλέον, κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τα οποία αφορούσαν πολυάριθμες σφαγές που είχαν λάβει χώρα τα τρία προηγούμενα έτη. Οι πράξεις αυτές, στις οποίες συμμετείχαν ο ίδιος, οι στρατηγοί του και η ηγεσία των Σερβοβόσνιων, είχαν ως στόχο την εθνοκάθαρση της Βοσνίας από μουσουλμάνους και Κροάτες.

Ο Μλάντιτς, ένας από τους πιο διαβόητους μαζικούς δολοφόνους της σύγχρονης ευρωπαϊκής Ιστορίας, εξέτιε ισόβια κάθειρξη σε νοσοκομείο φυλακών του ΟΗΕ στη Χάγη, όπου και πέθανε σε ηλικία 83 ετών. Παρά την καταδίκη του, εξακολουθεί να θεωρείται ήρωας από εθνικιστές στη Σερβία και στην σερβική οντότητα της Βοσνίας, τη Republika Srpska, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ιδεολογία που ενσάρκωνε παραμένει ζωντανή.

Η ζωή του Ράτκο Μλάντιτς

Ο Ράτκο Μλάντιτς γεννήθηκε στο Μποζάνοβιτσι, ένα χωριό στα βουνά της νότιας Ερζεγοβίνης. Ήταν γιος της Στάνα, το γένος Λάλοβιτς, και του Νέντια Μλάντιτς. Οι γονείς του κρύβονταν με μια ομάδα παρτιζάνων που πολεμούσαν τους Ναζί και τους Κροάτες Ουστάσι, τους τοπικούς συμμάχους τους. Το μικρό του όνομα σημαίνει «πολεμοχαρής», ενώ ο πατέρας του σκοτώθηκε σε μάχη πριν ο Ράτκο συμπληρώσει τα δύο του χρόνια.

Στη σοσιαλιστική μεταπολεμική Γιουγκοσλαβία, υπό την ηγεσία του Γιόσιπ Μπροζ Τίτο, ο έφηβος Μλάντιτς εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα ως μαθητευόμενος μεταλλουργός. Στη συνέχεια, βρήκε την πραγματική του κλίση στον Γιουγκοσλαβικό Λαϊκό Στρατό, όπου και διέπρεψε στη στρατιωτική του σταδιοδρομία.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr