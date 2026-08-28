Μεγάλη φωτιά κοντά στο στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο: Πάνω από 100 πυροσβέστες στο σημείο

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Βρετανίας, καθώς μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανική ζώνη κοντά στο Στάδιο Γουέμπλεϊ, στο βορειοδυτικό Λονδίνο. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για έκρηξη που προηγήθηκε της εκδήλωσης της πυρκαγιάς, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πυκνοί καπνοί να καλύψουν τον ουρανό της αγγλικής πρωτεύουσας. Περίπου 125 πυροσβέστες και 20 πυροσβεστικά οχήματα έχουν κινητοποιηθεί άμεσα για την κατάσβεση.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και η τοποθεσία

Η μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κέντρο διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, στην περιοχή Νίσντεν του βορειοδυτικού Λονδίνου, και συγκεκριμένα στην οδό Χάνα Κλόουζ. Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 11:30 π.μ., με τις αρχές να λαμβάνουν περισσότερες από 70 κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999.

Τα ντοκουμέντα που κυκλοφορούν ευρέως στο διαδίκτυο δείχνουν τους πυκνούς, μαύρους καπνούς να ξεχύνονται στον ουρανό, δημιουργώντας μια αποπνικτική ατμόσφαιρα πάνω από την περιοχή. Η εγγύτητα της πυρκαγιάς στο εμβληματικό στάδιο Γουέμπλεϊ προκάλεσε άμεση κινητοποίηση και ανησυχία.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου έχει αναπτύξει περίπου 125 πυροσβέστες και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Οι δυνάμεις αυτές επιχειρούν αδιάκοπα στο σημείο, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση.

Πυροσβεστικές ομάδες από διάφορα τμήματα του Λονδίνου, όπως το Γουέμπλεϊ, το Παρκ Ρόγιαλ, το Γουίλσντεν, καθώς και από άλλους γειτονικούς σταθμούς, έσπευσαν στον τόπο του συμβάντος. Η έκταση της φωτιάς και η ποσότητα του καπνού καθιστούν την επιχείρηση κατάσβεσης ιδιαίτερα απαιτητική.

Προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους

Λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού που παράγεται από την πυρκαγιά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου εξέδωσε άμεση προειδοποίηση προς τους κατοίκους της άμεσης περιοχής. Τους ζητήθηκε να λάβουν προληπτικά μέτρα για την ασφάλειά τους.

Συγκεκριμένα, οι αρχές προέτρεψαν τους πολίτες να κλείσουν πόρτες και παράθυρα στα σπίτια τους και να παραμείνουν εντός, όπου αυτό είναι δυνατόν. Αυτή η οδηγία αποσκοπεί στην προστασία από τις αναπνευστικές επιπτώσεις του πυκνού καπνού που έχει καλύψει την περιοχή.

Μαρτυρίες από το σημείο

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν την κατάσταση ως «τρομακτική». Ένας κάτοικος έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο καπνός είναι «τρομακτικός» και ότι η κατάσταση «επιδεινώνεται» λόγω του ανέμου που μεταφέρει τα σύννεφα καπνού.

Ένας άλλος μάρτυρας ανέφερε ότι είδε μια αποθήκη στο Γουέμπλεϊ να τυλίγεται στις φλόγες, περιγράφοντας την πυρκαγιά ως «πολύ, πολύ μεγάλη». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι παρατήρησε τουλάχιστον επτά πυροσβεστικά οχήματα να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα προς το σημείο, συνοδευόμενα από τρία περιπολικά της αστυνομίας.

Τα αίτια παραμένουν άγνωστα

Παρά την άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η αιτία της πυρκαγιάς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ η προτεραιότητα παραμένει η πλήρης κατάσβεση και η διασφάλιση της περιοχής.

Οι αναφορές για έκρηξη πριν από την εκδήλωση της φωτιάς αποτελούν ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται, ωστόσο δεν έχουν δοθεί περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την προέλευσή της. Η έρευνα για τα αίτια θα ξεκινήσει μετά την πλήρη τιθάσευση των φλογών.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos