Ο «νεαρότερος βασιλιάς του κόσμου» πέθανε στα 34 του χρόνια

Ο Όγιο Ρουκίντι Δ', ο βασιλιάς του παραδοσιακού βασιλείου του Τόορο στην Ουγκάντα, γνωστός ως ο «νεαρότερος βασιλιάς του κόσμου», απεβίωσε σε ηλικία 34 ετών. Τον θάνατό του ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης ο πρωθυπουργός του βασιλείου, Κάλβιν Άρμστρονγκ Ρουομιίρε Ακιίκι. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ανυπολόγιστη απώλεια για τη βασιλική οικογένεια, τον λαό του Τόορο και την Ουγκάντα».

Οι συνθήκες του θανάτου

Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του θανάτου, το παλάτι είχε γνωστοποιήσει ότι ο 34χρονος μονάρχης βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, είχε καλέσει τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι. Πηγές προσκείμενες στη βασιλική οικογένεια ανέφεραν ότι ο βασιλιάς νοσηλευόταν με καρκίνο.

Η ασυνήθιστη ιστορία της ανόδου στον θρόνο

Η ασυνήθιστη ιστορία του Όγιο Ρουκίντι Δ’ ξεκίνησε το 1995, όταν ο πατέρας του πέθανε από καρδιακή προσβολή. Ο μόλις τριών ετών γιος του τον διαδέχθηκε στον θρόνο του Τόορο, γεγονός που τον έκανε γνωστό ως τον «νεαρότερο βασιλιά του κόσμου».

Το 2025 το Βιβλίο Γκίνες των Ρεκόρ τον είχε αναγνωρίσει ως τον νεαρότερο εν ενεργεία μονάρχη. Ο Όγιο Ρουκίντι Δ’ ανέλαβε πλήρως τα βασιλικά του καθήκοντα όταν ενηλικιώθηκε, το 2010.

Το βασίλειο του Τόορο και ο ρόλος των μονάρχων

Το Τόορο βρίσκεται στη δυτική Ουγκάντα, κοντά στα σύνορα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό –το πρώην Ζαΐρ– και στους πρόποδες της οροσειράς Ρουενζόρι. Αποτελεί ένα από τα πέντε παραδοσιακά βασίλεια που αναγνωρίζονται από το κράτος της Ουγκάντας.

Οι μονάρχες των βασιλείων αυτών δεν ασκούν επίσημη πολιτική εξουσία, καθώς ο ρόλος τους είναι κατά κύριο λόγο πολιτιστικός και παραδοσιακός. Ωστόσο, εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντική κοινωνική και πολιτική επιρροή στην περιοχή.

Ο διάδοχος και οι ιστορικές σχέσεις

Ο βασιλιάς δεν ήταν παντρεμένος, αλλά αφήνει πίσω του έναν πρίγκιπα διάδοχο, του οποίου η ύπαρξη δεν ήταν γνωστή στο ευρύ κοινό μέχρι σήμερα. Ο πρωθυπουργός του Τόορο επιβεβαίωσε την ύπαρξή του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητά του. Όπως εξήγησε, η ταυτότητα του διαδόχου θα γίνει γνωστή σύμφωνα με τις παραδόσεις του βασιλείου.

Η βασιλική οικογένεια του Τόορο διατηρούσε στενές σχέσεις με τον πρώην ηγέτη της Λιβύης Μουάμαρ Καντάφι. Ο Καντάφι είχε αναπτύξει δεσμούς με αρκετούς παραδοσιακούς ηγεμόνες της αφρικανικής ηπείρου.

Με πληροφορίες από: naftemporiki.gr