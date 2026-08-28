Νέα, δραματικά πλάνα έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την ξαφνική πλημμύρα που έπληξε τα σύνορα μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ. Το οπτικό υλικό αποτυπώνει την ορμή του νερού να παγιδεύει ανθρώπους σε στέγες και μπαλκόνια, καθώς οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες διάσωσης, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων αυξάνεται.

Ο τραγικός απολογισμός και οι αγνοούμενοι

Ο απολογισμός από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και τις ορμητικές πλημμύρες που σαρώνουν το Νεπάλ είναι τραγικός. Σύμφωνα με τον προκαταρκτικό απολογισμό των αρχών, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 472. Παράλληλα, ο αριθμός των αγνοουμένων ξεπερνά τους 1.400, ανάμεσα στους οποίους περιλαμβάνονται και εκατοντάδες ξένοι τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Οι καταστροφές σε υποδομές είναι ανυπολόγιστες, με ορμητικά νερά να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Ποτάμια έχουν υπερχειλίσει, κατακλύζοντας οικισμούς και αναγκάζοντας τους πολίτες να τρέχουν απεγνωσμένα για να σωθούν και να αποφύγουν τον εγκλωβισμό. Η εικόνα που παρουσιάζουν οι πληγείσες περιοχές είναι αυτή της απόλυτης καταστροφής, με τοπία που έχουν αλλοιωθεί ριζικά από τη δύναμη του νερού.

Νέα απειλή και μέτρα προφύλαξης

Οι αρχές εκπέμπουν σήμα κινδύνου για νέες πλημμύρες, καθώς η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Ειδικότερα, το κινεζικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι μια λίμνη που σχηματίστηκε από την κατάρρευση παγετώνα διατρέχει «υψηλό κίνδυνο υπερχείλισης». Αυτή η εξέλιξη προκαλεί έντονη ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης στις ήδη πληγείσες περιοχές.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι εισροές νερού ενδέχεται να φτάσουν τα 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες, λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων. Αυτός ο όγκος νερού ισοδυναμεί με 1.200 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της επικείμενης απειλής. Για τον λόγο αυτό, η αστυνομία έχει απαγορεύσει την πρόσβαση σε πληγείσες περιοχές που βρίσκονται κοντά σε κοίτες ποταμών, σε μια προσπάθεια να προστατεύσει τους κατοίκους από τους άμεσους κινδύνους.

Δραματικές στιγμές και προσπάθειες διάσωσης

Τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι κάτοικοι. Ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ οι πολίτες προσπαθούν να βρουν καταφύγιο σε στέγες και μπαλκόνια, παγιδευμένοι από την άνοδο της στάθμης του νερού. Η εικόνα των οικισμών που κατακλύζονται από το νερό είναι συγκλονιστική.

Οι έρεψεις των κυβερνητικών συνεργείων και των ελικοπτέρων συνεχίζονται αδιάκοπα, 48 ώρες μετά την εκδήλωση της καταστροφής. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα αντίξοες, καθιστώντας το έργο των διασωστών εξαιρετικά δύσκολο. Στο μεταξύ, νέες εικόνες δείχνουν ότι η συνοριακή διάβαση Rasuwagadhi μεταξύ Κίνας και Νεπάλ έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, με την παγετώδη πλημμύρα να έχει σαρώσει πλήρως την κοιλάδα.

Επιχειρήσεις απεγκλωβισμού και οι εγκλωβισμένοι εργάτες

Μια αχτίδα ελπίδας αποτέλεσε ο επιτυχής απεγκλωβισμός περισσότερων από 450 ανθρώπων από μια υπόγεια σήραγγα. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν παγιδευτεί στο εργοτάξιο ανέγερσης φράγματος στην περιοχή του Τρισούλι, και η διάσωσή τους προσφέρει μια μικρή ανακούφιση μέσα στο γενικότερο κλίμα της καταστροφής.

Ωστόσο, στο ίδιο σημείο, περίπου 100 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι, στην πλειονότητά τους εργάτες. Οι δυνάμεις διάσωσης καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες για τη σωτηρία τους, εργαζόμενες εντατικά για να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια. Η αγωνία για την τύχη τους παραμένει, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta