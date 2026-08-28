Η xAI του Έλον Μασκ μηνύει χρήστες του Grok για deepfakes

Η xAI, η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες εναντίον χρηστών της πλατφόρμας Grok. Οι μηνύσεις αφορούν τη δημιουργία παράνομων deepfakes, με την εταιρεία να επιλέγει έναν ασυνήθιστο δρόμο για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αντιδράσεων και των δικαστικών προσφυγών. Αυτές οι προσφυγές συνδέονται με τη χρήση του Grok για τη δημιουργία σεξουαλικών deepfakes. Αντί να περιοριστεί σε αναστολές λογαριασμών ή ενίσχυση τεχνικών φίλτρων, η xAI στρέφεται δικαστικά κατά των ίδιων των χρηστών.

Νομικές ενέργειες και κατηγορίες

Η xAI έχει ήδη καταθέσει αγωγές εναντίον χρηστών που φέρονται να χρησιμοποίησαν το Grok για τη δημιουργία υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Μεταξύ αυτών των χρηστών είναι και ο Terry Wayne Harwood, από τη Νότια Καρολίνα, ο οποίος αντιμετωπίζει επιπλέον και ποινικές κατηγορίες.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένοι χρήστες παραβίασαν τους όρους χρήσης της πλατφόρμας. Επιπλέον, φέρονται να παρέκαμψαν τα μέτρα ασφαλείας και να χρησιμοποίησαν το Grok με τρόπο που γνώριζαν ότι απαγορεύεται.

Η στρατηγική της xAI

Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ίδια η xAI βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγές από ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρή βλάβη από τη δημιουργία μη συναινετικών σεξουαλικών εικόνων μέσω του Grok.

Νομικά, η επιλογή της xAI να μηνύσει τους ίδιους τους χρήστες επιχειρεί να μεταφέρει ένα μέρος της ευθύνης από την εταιρεία στον τελικό χρήστη. Η βασική της θέση είναι ότι, εφόσον οι χρήστες παραβίασαν τους όρους χρήσης και παρέκαμψαν τα μέτρα ασφαλείας, πρέπει οι ίδιοι να υποστούν τις συνέπειες της παράνομης χρήσης του εργαλείου.

Επιχείρημα άμυνας και δικαστικά έξοδα

Οι αγωγές αυτές μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως επιχείρημα άμυνας στις αγωγές των θυμάτων. Η xAI μπορεί να υποστηρίξει ότι δεν ήταν εκείνη που δημιούργησε ή ζήτησε το παράνομο υλικό, αλλά ότι ένας χρήστης χρησιμοποίησε το προϊόν κατά παράβαση των κανόνων του.

Παράλληλα, η εταιρεία ζητά από τους χρήστες να καλύψουν ακόμη και έξοδα που προκύπτουν από τη δική της νομική υπεράσπιση. Αυτό προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην προσπάθεια μετατόπισης της ευθύνης.

Η ευθύνη της εταιρείας

Ωστόσο, αυτή η νομική κίνηση δεν σημαίνει αυτόματα ότι η xAI απαλλάσσεται από πιθανή ευθύνη. Οι επικριτές της απαντούν ότι η ύπαρξη τεχνολογικών δικλίδων ασφαλείας δεν απαλλάσσει απαραίτητα μια εταιρεία από την ευθύνη.

Η ευθύνη αυτή αφορά το σχεδιασμό και τη λειτουργία του προϊόντος της με επαρκή προστασία από προβλέψιμες καταχρήσεις. Τα δικαστήρια θα πρέπει να εξετάσουν κατά πόσο η εταιρεία έλαβε επαρκή μέτρα πρόληψης, αν γνώριζε τους κινδύνους και αν το προϊόν ήταν σχεδιασμένο ώστε να αποτρέπει προβλέψιμες καταχρήσεις.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr