Πρόβατα εγκαταλελειμμένα σε νησί της Νέας Ζηλανδίας: Η εντυπωσιακή τους εξέλιξη δεκαετίες μετά

Το 1931, μια ασυνήθιστη ιστορία εκτυλίχθηκε σε ένα απομονωμένο νησί κοντά στη Νέα Ζηλανδία, όταν αγρότες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν κοπάδια από πρόβατα και αγελάδες. Δεκαετίες αργότερα, τα ζώα αυτά, αφημένα στην τύχη τους, επέδειξαν μια εντυπωσιακή προσαρμογή στο αφιλόξενο περιβάλλον. Η εξέλιξή τους προσέφερε στους επιστήμονες μια μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουν τη λειτουργία της φυσικής επιλογής σε ένα εκτραφέν από τον άνθρωπο κοπάδι.

Η εγκατάλειψη λόγω της οικονομικής κρίσης

Η ιστορία ξεκίνησε το 1931, όταν η παγκόσμια οικονομική κρίση, γνωστή ως Μεγάλη Ύφεση, προκάλεσε την κατάρρευση του εμπορίου μαλλιού. Αυτή η εξέλιξη οδήγησε τους κατοίκους της απομονωμένης νήσου Κάμπελ, που βρίσκεται 600 χιλιόμετρα νότια της Νέας Ζηλανδίας, να εγκαταλείψουν το νησί και τα κοπάδια τους.

Ο τελευταίος υπεύθυνος της φάρμας, Τζον Ουόρεν, μαζί με τους εργαζομένους του, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στο νησί για δύο ολόκληρα χρόνια. Περίμεναν τη διάσωσή τους, καθώς η πτώση των τιμών και τα τεράστια προβλήματα μεταφοράς των εμπορευμάτων είχαν φέρει την οικονομική καταστροφή. Όταν τελικά κατάφεραν να αποχωρήσουν, άφησαν πίσω τους τις εγκαταστάσεις και όλα τα ζώα.

Η μάχη για την επιβίωση σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον

Περίπου 4.000 πρόβατα και δεκάδες αγελάδες αφέθηκαν στην τύχη τους στη νήσο Κάμπελ, ένα μέρος που χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα αφιλόξενο. Το νησί μαστίζεται από ισχυρούς ανέμους και συνεχή υγρασία, συνθήκες που καθιστούσαν την επιβίωση των ζώων εξαιρετικά δύσκολη χωρίς την ανθρώπινη φροντίδα.

Τα ζώα έπρεπε να παλέψουν μόνα τους για να αντιμετωπίσουν την πείνα και τις ασθένειες. Οι αρχικές απώλειες ήταν μεγάλες, με τον πληθυσμό των προβάτων να μειώνεται δραματικά. Το 1961, είχαν απομείνει μόλις 1.000 ζώα, γεγονός που υποδηλώνει τη σκληρότητα των συνθηκών που επικρατούσαν.

Εντυπωσιακή προσαρμογή και επιστημονικό ενδιαφέρον

Με την πάροδο των δεκαετιών, τα πρόβατα που επιβίωσαν αγρίεψαν και άλλαξαν εντυπωσιακά. Παρά τις αρχικές μεγάλες απώλειες, ο πληθυσμός τους άρχισε σταδιακά να ανακάμπτει. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο New Zealand Journal of Ecology έδειξε πως μέχρι τη δεκαετία του 1970, τα πρόβατα είχαν προσαρμοστεί πλήρως στο νέο τους περιβάλλον.

Οι προσαρμογές αυτές περιλάμβαναν την αναπαραγωγή σε πολύ νεαρότερη ηλικία, καθώς και την ικανότητα να χάνουν το μαλλί τους μόνα τους, χωρίς να χρειάζονται κούρεμα. Η πλήρης απομόνωση και η απουσία ανθρώπινης παρέμβασης επέτρεψαν στη φυσική επιλογή να λειτουργήσει ανεπηρέαστη, διαμορφώνοντας τα χαρακτηριστικά του κοπαδιού.

Αυτό το γεγονός προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον των επιστημόνων, καθώς πρόσφερε μια μοναδική ευκαιρία να παρατηρήσουν πώς εξελίσσεται ένα εκτραφέν από τον άνθρωπο κοπάδι όταν αφήνεται εντελώς ελεύθερο στη φύση, μακριά από κάθε ανθρώπινη επίδραση.

Οικολογικές ανησυχίες και ανθρώπινη παρέμβαση

Η ιστορία των προβάτων της νήσου Κάμπελ πήρε νέα τροπή τη δεκαετία του 1970. Τότε, οικολόγοι έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας την καταστροφή της τοπικής χλωρίδας από τα πρόβατα. Η παρουσία του μεγάλου κοπαδιού απειλούσε σοβαρά το μοναδικό οικοσύστημα του νησιού.

Για την προστασία του περιβάλλοντος, οι αρχές έλαβαν μέτρα. Τοποθέτησαν περιφράξεις, χωρίζοντας το νησί σε ζώνες, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την επίδραση των ζώων. Η κυβέρνηση αποφάσισε τη θανάτωση της πλειονότητας του κοπαδιού, κρίνοντας ότι ήταν απαραίτητο για τη σωτηρία του οικοσυστήματος.

Η διάσωση και η διατήρηση των ανθεκτικών χαρακτηριστικών

Παρ' όλα αυτά, το καλοκαίρι του 1975, ερευνητές ταξίδεψαν στο νησί και διέσωσαν δέκα αντιπροσωπευτικά πρόβατα. Τα ζώα αυτά μεταφέρθηκαν στη Νέα Ζηλανδία με σκοπό την ελεγχόμενη αναπαραγωγή. Ο στόχος ήταν να διατηρηθούν τα ιδιαίτερα ανθεκτικά χαρακτηριστικά που είχαν αναπτύξει στην άγρια φύση.

Στα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνονταν η φυσική αποβολή του μαλλιού, ένα στοιχείο που εξάλειφε την ανάγκη για κούρεμα, καθώς και η αντίσταση στις λοιμώξεις. Η διάσωση αυτών των δέκα προβάτων αποτελεί μια προσπάθεια διατήρησης μιας μοναδικής γενετικής κληρονομιάς που προέκυψε από τη φυσική επιλογή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta