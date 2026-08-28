Τουρκικό UAV κοντά στην Αλεξανδρούπολη: Άμεση αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας

Νέα πρόκληση καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής, 28 Αυγούστου 2026, στον ακριτικό Έβρο, όταν ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) εισήλθε αντικανονικά στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Το UAV κινήθηκε σε σχετικά κοντινή απόσταση από την πόλη της Αλεξανδρούπολης, προσεγγίζοντας την περιοχή του τοπικού αεροδρόμου. Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν άμεση, με ζεύγος ελληνικών F-16 να απογειώνεται για αναγνώριση και αναχαίτιση.

Η νέα πρόκληση και η παραβίαση του εναέριου χώρου

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να έχει καταθέσει σχέδιο πτήσης, γεγονός που συνιστά παραβατική ενέργεια. Στη συνέχεια, προχώρησε σε παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου, κινούμενο στην περιοχή της βορειοανατολικής Ελλάδας. Η πτήση του UAV πραγματοποιήθηκε σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση από την Αλεξανδρούπολη, φτάνοντας στα όρια της τερματικής περιοχής του αεροδρομίου της πόλης.

Αυτή η κίνηση έθεσε σε άμεσο συναγερμό τα ραντάρ του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων. Τα συστήματα επιτήρησης κατέγραψαν έγκαιρα την παράνομη είσοδο του τουρκικού UAV, επιβεβαιώνοντας την απουσία οποιουδήποτε σχεδίου πτήσης, κάτι που υποδηλώνει την προκλητική φύση της ενέργειας.

Άμεση κινητοποίηση της Πολεμικής Αεροπορίας

Η αντίδραση της Πολεμικής Αεροπορίας ήταν ακαριαία. Δόθηκε εντολή για scramble και ζεύγος ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 απογειώθηκε σε χρόνο ρεκόρ από την πλησιέστερη πτέρυγα μάχης. Ο στόχος ήταν η άμεση αναγνώριση και αναχαίτιση του τουρκικού UAV.

Τα ελληνικά μαχητικά προσέγγισαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος και προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες αναγνώρισης και αναχαίτισης, τηρώντας αυστηρά τους διεθνείς κανόνες. Το τουρκικό UAV, αντιλαμβανόμενο την παρουσία των ελληνικών F-16, άλλαξε πορεία, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα της ελληνικής αντίδρασης.

Η πορεία του μη επανδρωμένου αεροσκάφους

Αφού άλλαξε πορεία, το τουρκικό UAV συνέχισε να κινείται εντός του FIR Αθηνών, αυτή τη φορά στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Η πορεία του περιλάμβανε την ευρύτερη περιοχή κοντά στη Θάσο και τη Σαμοθράκη, διατηρώντας την παραβατική του συμπεριφορά.

Σε όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση των ελληνικών F-16. Τα ελληνικά μαχητικά είχαν πλήρη εικόνα και έλεγχο της κατάστασης, παρακολουθώντας κάθε κίνηση του τουρκικού UAV. Τελικά, το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τα ανατολικά και επέστρεψε προς τα τουρκικά παράλια, ολοκληρώνοντας την παραβατική του πτήση.

Διασφάλιση πολιτικών πτήσεων

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο του περιστατικού είναι ότι την ώρα που το τουρκικό UAV κινήθηκε κοντά στην Αλεξανδρούπολη, βρισκόταν σε εξέλιξη διαδικασία πολιτικής πτήσης από το αεροδρόμιο της πόλης. Αυτό προσέδωσε μια επιπλέον διάσταση στην κατάσταση, καθώς η ασφάλεια των πολιτικών πτήσεων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε κανένα σημείο δεν προέκυψε κίνδυνος για το πολιτικό αεροσκάφος, ούτε επηρεάστηκε η ασφάλεια της πτήσης. Η κατάσταση βρισκόταν υπό πλήρη έλεγχο από την Πολεμική Αεροπορία, η οποία είχε ήδη αντιδράσει άμεσα, με τα ελληνικά μαχητικά να παρακολουθούν στενά κάθε κίνηση του τουρκικού UAV.

Επανεμφάνιση αυξημένης τουρκικής δραστηριότητας

Το σημερινό περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη ενέργεια, αλλά εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Αιγαίο. Η Τουρκία εμφανίζεται να επανέρχεται σε μια τακτική αυξημένης δραστηριότητας και προκλήσεων, επιχειρώντας να δοκιμάσει την ελληνική αντίδραση.

Η Άγκυρα χρησιμοποιεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και άλλα εναέρια μέσα, για αποστολές που δοκιμάζουν τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας. Το επεισόδιο επιβεβαιώνει τη διαρκή ετοιμότητα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και την πλήρη επιτήρηση των ανατολικών συνόρων της χώρας απέναντι σε κάθε αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos