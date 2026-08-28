Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο βόρειο Νεπάλ έχουν ανασταλεί προσωρινά. Η απόφαση αυτή ελήφθη εξαιτίας της απειλής υπερχείλισης μιας λίμνης, η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση παγετώνα που προκάλεσε την καταστροφή. Οι αρχές της Κίνας και του Νεπάλ προχώρησαν σε σχετικές ανακοινώσεις, καθώς το νερό άρχισε να ρέει από τη λίμνη προς την πληγείσα περιοχή.

Η αναστολή των επιχειρήσεων

Οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα, την αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγείσα περιοχή. Δημοσιογράφος του κινεζικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, ανέφερε ότι «το νερό άρχισε να υπερχειλίζει και να ρέει» από τη λίμνη προς το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από την καταστροφή.

Συνεπώς, όλες οι ομάδες διάσωσης έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες. Λίγο αργότερα, ο στρατός του Νεπάλ προχώρησε σε αντίστοιχη ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα ανασταλούν για την επόμενη μιάμιση ώρα, αφού αξιωματούχοι της περιοχής ενημερώθηκαν ότι η λίμνη έχει υπερχειλίσει.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής σπεύδουν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν από τον κίνδυνο. Η προσωρινή αυτή αναστολή κρίνεται απαραίτητη για την ασφάλεια των διασωστών και των κατοίκων.

Ο απολογισμός της καταστροφής

Μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων της καταστροφής έχει φτάσει τους 472 νεκρούς. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες αναγνώρισης και καταγραφής των θυμάτων, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από τις συνθήκες.

Παράλληλα, τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την καταστροφή. Ο μεγάλος αριθμός των αγνοουμένων δημιουργεί ανησυχία για την τελική έκταση της τραγωδίας, η οποία έχει πλήξει σοβαρά την περιοχή.

Ο σχηματισμός και η υπερχείλιση της λίμνης

Η λίμνη που προκάλεσε την αναστολή των επιχειρήσεων δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση ενός παγετώνα. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει ήδη από χθες, Πέμπτη, για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στα Ιμαλάια. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι συντρίμμια είχαν δημιουργήσει μια λίμνη η οποία κινδύνευε να υπερχειλίσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχειλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος που κυμαίνεται μεταξύ 40 και 50 μέτρων. Ο συνολικός όγκος του νερού που περιέχει υπολογίζεται σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Κίνδυνος νέων πλημμυρών και καιρικές συνθήκες

Οι κινεζικές αρχές προειδοποίησαν χθες ότι επιπλέον 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού αναμένεται να εισρεύσουν στη λίμνη τις επόμενες ημέρες. Αυτή η ποσότητα αντιστοιχεί περίπου σε 1.200 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο υπερχείλισης και περαιτέρω πλημμυρών στην περιοχή.

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού αναμένεται γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου, γεγονός που εντείνει την ανησυχία. Επιπλέον, στην περιοχή Γκιρόνγκ σημειώνονται βροχοπτώσεις, οι οποίες έχουν αποσταθεροποιήσει το έδαφος, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα, επιδεινώνοντας την κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Topontiki