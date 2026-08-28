Συναγερμός στο Νεπάλ για νέο κύμα πλημμυρών μετά την κατάρρευση φράγματος στο Θιβέτ

Οι αρχές του Νεπάλ έχουν σημάνει συναγερμό, προειδοποιώντας για νέο κίνδυνο πλημμυρών. Η προειδοποίηση αυτή εκδόθηκε μετά την υπερχείλιση και κατάρρευση ενός φράγματος που είχε σχηματιστεί από υλικά κατολίσθησης στην περιοχή του Θιβέτ, σε σημείο κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε άμεσες οδηγίες για την απομάκρυνση του προσωπικού ασφαλείας και των διασωστών από τις πληγείσες περιοχές.

Προειδοποίηση για νέες πλημμύρες

Η αστυνομία του Νεπάλ απηύθυνε έκκληση προς το προσωπικό ασφαλείας, τους διασώστες, αλλά και τους πολίτες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας. Τους ζητήθηκε να παραμείνουν σε απόλυτη επιφυλακή και να κινηθούν άμεσα προς ασφαλέστερες τοποθεσίες, λόγω του επικείμενου κινδύνου. Η προειδοποίηση αυτή αφορά ένα νέο κύμα πλημμυρών που αναμένεται να προκληθεί από την κατάρρευση του φράγματος.

Η λίμνη που είχε δημιουργηθεί από τα συντρίμμια της κατολίσθησης στο Θιβέτ, κοντά στα σύνορα με το Νεπάλ, άρχισε να υπερχειλίζει. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει από την Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2026, για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στην περιοχή των Ιμαλαΐων, καθώς τα συντρίμμια είχαν σχηματίσει αυτή τη λίμνη που κινδύνευε να υπερχειλίσει.

Εντολές απομάκρυνσης και αναστολή επιχειρήσεων

Σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγείσα περιοχή. Δημοσιογράφος του κινεζικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο, ανέφερε ότι το νερό άρχισε να υπερχειλίζει και να ρέει από τη λίμνη προς το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ. Το Γκιρόνγκ είναι η περιοχή που επλήγη περισσότερο από την καταστροφή.

Συνεπώς, όλες οι ομάδες διάσωσης έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες. Λίγο αργότερα, ο στρατός του Νεπάλ προχώρησε σε αντίστοιχη ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα ανασταλούν για την επόμενη μιάμιση ώρα. Αυτή η απόφαση ελήφθη αφού αξιωματούχοι της περιοχής ενημερώθηκαν για την υπερχείλιση της λίμνης. Την ίδια ώρα, κάτοικοι της περιοχής σπεύδουν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν από τον κίνδυνο.

Η προηγούμενη καταστροφή και ο απολογισμός

Οι τρέχουσες εξελίξεις έρχονται σε συνέχεια μιας καταστροφικής κατολίσθησης που σημειώθηκε την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026. Η κατολίσθηση αυτή έπληξε το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με την Κίνα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και απώλειες. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που ακολούθησαν την καταστροφή είχαν ήδη έναν βαρύ απολογισμό.

Μέχρι στιγμής, η καταστροφική κατολίσθηση έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων. Επιπλέον, τουλάχιστον 1.400 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, γεγονός που καθιστά τις προσπάθειες διάσωσης ιδιαίτερα κρίσιμες. Η αναστολή των επιχειρήσεων λόγω του νέου κινδύνου πλημμυρών περιπλέκει περαιτέρω την κατάσταση για τους αγνοούμενους και τις οικογένειές τους.

Χαρακτηριστικά της λίμνης που υπερχείλισε

Η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχειλίζει, και η οποία σχηματίστηκε από τα υλικά της κατολίσθησης, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που την καθιστούν επικίνδυνη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη αυτή έχει μήκος 150 μέτρα. Το βάθος της κυμαίνεται μεταξύ 40 και 50 μέτρων, υποδεικνύοντας έναν σημαντικό όγκο νερού.

Συνολικά, ο όγκος του νερού που περιέχεται στη λίμνη υπολογίζεται σε 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Αυτός ο μεγάλος όγκος νερού, σε συνδυασμό με την υπερχείλιση και την κατάρρευση του φράγματος, δικαιολογεί τον συναγερμό που έχει σημάνει για νέο κύμα πλημμυρών στις παρακείμενες περιοχές του Νεπάλ.

Με πληροφορίες από: Newsit