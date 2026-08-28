Δραματικές ώρες εκτυλίσσονται στα ορεινά σύνορα Νεπάλ και Κίνας, καθώς ο επιβεβαιωμένος αριθμός των νεκρών από τις βιβλικές πλημμύρες που προκάλεσε η κατάρρευση παγετώνα έχει φτάσει τους 472 ανθρώπους. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.400, ενώ οι αρχές και τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης σε μια προσπάθεια να βρεθούν επιζώντες.

Ο δραματικός απολογισμός στο Νεπάλ και το Θιβέτ

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν το βόρειο Νεπάλ την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026, έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 472 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας την Παρασκευή. Ειδικότερα, 469 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Νεπάλ, ενώ τρεις επιπλέον θάνατοι έχουν καταγραφεί στο Θιβέτ.

Ο προηγούμενος απολογισμός στο Νεπάλ ανέφερε 390 νεκρούς, γεγονός που δείχνει τη συνεχή αύξηση των θυμάτων καθώς προχωρούν οι επιχειρήσεις. Εκτός από τους νεκρούς, 466 άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί και λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, με δεκάδες να έχουν μεταφερθεί στην πρωτεύουσα, Κατμαντού.

Οι περιοχές που επλήγησαν και οι χιλιάδες αγνοούμενοι

Η περιφέρεια Τσιτουάν κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων, με 137 πτώματα να έχουν ανακτηθεί, ενώ στην περιοχή Ναβαλπαράσι Ιστ έχουν βρεθεί 87 σοροί. Θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης στις περιοχές Ντάντινγκ, Γκόρχα, Νουβακότ, Ταναχούν, Ναβαλπαράσι Γουέστ και Ρασούα, υπογραμμίζοντας την ευρεία έκταση της καταστροφής.

Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, ξεπερνώντας τους 1.400 ανθρώπους και στις δύο περιοχές, Νεπάλ και Θιβέτ. Μεταξύ των αγνοουμένων περιλαμβάνονται τουλάχιστον 540 ξένοι υπήκοοι, πολλοί από τους οποίους ήταν πεζοπόροι και προσκυνητές. Επίσης, 18 αστυνομικοί παραμένουν αγνοούμενοι, με τις επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης να συνεχίζονται.

Η αιτία της καταστροφής και οι εκτεταμένες ζημιές

Η καταστροφή προκλήθηκε από την κατάρρευση ενός παγετώνα στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Επιστήμονες που μελέτησαν δορυφορικές εικόνες ανέφεραν ότι το βραχώδες υπόστρωμα κάτω από τον παγετώνα είχε καταρρεύσει, παρασύροντας μαζί του ένα μέρος του. Τα βράχια και το λιωμένο νερό φούσκωσαν τα ποτάμια στις κοιλάδες από κάτω, προκαλώντας έναν χείμαρρο νερού και λάσπης.

Ο θανατηφόρος χείμαρρος, που κατά καιρούς έφτανε σε ύψος αρκετών ορόφων, σάρωσε κοινότητες και παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του. Καταστράφηκαν σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, δρόμοι και γέφυρες κατά μήκος της διαδρομής που συνδέει το Κατμαντού με τη Λάσα στο Θιβέτ, μια περιοχή ιδιαίτερα δημοφιλής σε πεζοπόρους και προσκυνητές.

Μάχη με τον χρόνο για τη διάσωση και την παροχή βοήθειας

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο ανάμεσα σε λάσπες και συντρίμμια, με τις ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων να σβήνουν. Συνολικά 8.348 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης διάσωσης και παροχής βοήθειας. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί από τις αρχές του Νεπάλ.

Ελικόπτερα επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές πραγματοποιώντας ρίψεις εφοδίων, ενώ ειδικές υπηρεσίες με τη συνδρομή εκπαιδευμένων σκύλων ανασύρουν δεκάδες σορούς που παρασύρθηκαν προς τις πεδινές περιοχές. Ομάδες διάσωσης και στρατιωτικά ελικόπτερα αναζητούν αδιάκοπα τους αγνοούμενους κατά μήκος των ορεινών συνόρων Νεπάλ-Κίνας.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες από τους πληγέντες

Οι ιστορίες των πληγέντων είναι συγκλονιστικές. Ο Ρατζάν Ταμάνγκ, ιδιοκτήτης εστιατορίου στη Νέα Υόρκη, ενημερώθηκε από την οικογένειά του στο Κατμαντού πως η μητέρα του και η αδελφή του είναι μεταξύ των νεκρών, ενώ πολλοί άλλοι συγγενείς και φίλοι παραμένουν αγνοούμενοι. «Η οικογένειά μου μόλις ξυπνούσε και δεν είχαν καμία απολύτως ενημέρωση, όταν ξαφνικά ήρθε αυτή η πλημμύρα. Κάποιοι από αυτούς αγνοούνται, κάποιοι έχασαν τη ζωή τους και μόνο λίγοι είναι ζωντανοί», δήλωσε ο ίδιος.

Ο Ντίμπγκα Ταμάνγκ ήταν ανάμεσα στους τελευταίους ανθρώπους που διασώθηκαν από την σκληρά δοκιμαζόμενη πόλη Ρασούα την Πέμπτη. Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο μαζί με άλλα τρία άτομα σε στρατόπεδο στη Νουβακότ, μαρτυρώντας το μέγεθος της καταστροφής και την ανάγκη για άμεση βοήθεια.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit