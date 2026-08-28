Αρχαιολόγοι εντόπισαν αρχαίο χώρο στην Ιερουσαλήμ που ταυτίζεται με τη βιβλική περιγραφή της ταφής του Ιησού

Σημαντική ανακάλυψη στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ αποκαλύπτει ένα αρχαίο τοπίο που ταυτίζεται με τις βιβλικές περιγραφές της Ταφής και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Ιταλοί αρχαιολόγοι, μετά από χρόνια ερευνών, εντόπισαν έναν χώρο που συνάδει πλήρως με τον τόπο όπου ετάφη ο Ιησούς, σύμφωνα με προκαταρκτική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο αρχαιολογικό περιοδικό Liber Annuus της Ιερουσαλήμ. Η επικεφαλής αρχαιολόγος Φραντσέσκα Ρομάνα Στασόλλα από το Πανεπιστήμιο «La Sapienza» της Ρώμης δήλωσε ότι βρέθηκαν στοιχεία ενός ταφικού τοπίου.

Τοποθεσία και ανασκαφές

Οι ερευνητές πραγματοποιούσαν ανασκαφές στον Ναό της Αναστάσεως, μια ρωμαϊκή εκκλησία του 4ου αιώνα που χτίστηκε πάνω από τον ιερό τόπο όπου πολλοί Χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, ετάφη και αναστήθηκε. Ο ναός αποτελεί πόλο έλξης για θρησκευτικούς προσκυνητές από όλο τον κόσμο, προσελκύοντας περίπου τέσσερα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Οι ανασκαφές, οι οποίες ξεκίνησαν τρία χρόνια νωρίτερα κατά τη διάρκεια αποκατάστασης του δαπέδου, βρίσκονται στις τελικές τους φάσεις, με την ολοκλήρωσή τους να αναμένεται το 2025. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργασιών, η ομάδα ανακάλυψε ένα ιδιαίτερο τοπίο κάτω από την εκκλησία.

Τα ευρήματα και οι βιβλικές αναφορές

Κάτω από την εκκλησία βρέθηκε ένα εγκαταλελειμμένο λατομείο, καλλιεργημένα λαχανικά, λαξευμένοι τάφοι σε βράχο και ένας αρχαίος κήπος. Αυτά τα ευρήματα παρουσιάζουν αξιοσημείωτους παραλληλισμούς με το Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το οποίο περιγράφει: «Στον τόπο όπου σταυρώθηκε υπήρχε κήπος, και στον κήπο ένα νέο μνημείο στο οποίο κανείς δεν είχε ακόμη ταφεί».

Παρόλο που δεν βρέθηκαν οστά στον τάφο, η πληθώρα των παραλληλισμών θεωρείται εξαιρετικά πειστική. Το Κατά Ιωάννην 19:20 αναφέρει ότι η σταύρωση έγινε κοντά στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Προς Εβραίους 13:12 υποστηρίζει ότι συνέβη έξω από την πύλη της πόλης, ακριβώς την τοποθεσία του λατομείου την εποχή του Χριστού.

Αγροτική χρήση και αρχαίο νεκροταφείο

Τμήματα του λατομείου είχαν βάθος έξι μέτρων και είχαν γεμίσει με χώμα, υποδηλώνοντας αγροτικό σκοπό. Η αγροτική λειτουργία του χώρου ενισχύθηκε από την ανακάλυψη ελαιόδεντρων και αμπελιών, που ενδεχομένως σχετίζονται με την αναφορά στο Κατά Ιωάννην 19:41. Αυτά χρονολογούνται την εποχή του θανάτου του Ιησού, γύρω στο 33 μ.Χ. Η αρχαιολόγος Στασόλλα σημείωσε στους Times of Israel ότι το ευαγγέλιο αναφέρει μια πράσινη περιοχή ανάμεσα στον Γολγοθά και τον τάφο, και αυτή η ομάδα ταυτοποίησε αυτά τα καλλιεργημένα χωράφια.

Επιπλέον, οι τάφοι, οι οποίοι ήταν λαξευμένοι απευθείας στον βράχο, απέδειξαν ότι επρόκειτο για πραγματικό νεκροταφείο, ταυτιζόμενοι με τις περιγραφές των Ματθαίου, Μάρκου και Λουκά για τον τάφο του Ιησού.

Ρωμαϊκές παρεμβάσεις και η ανακάλυψη του Κωνσταντίνου

Τα στοιχεία υπερβαίνουν τους παραλληλισμούς με τη Βίβλο. Ένας συγκεκριμένος θάλαμος είχε αποκλειστεί από ένα ρωμαϊκό κτίσμα που κατασκευάστηκε κατά τη βασιλεία του Αυτοκράτορα Αδριανού τον 2ο αιώνα. Περίπου 200 χρόνια αργότερα, εργάτες του Κωνσταντίνου κατέστρεψαν το ρωμαϊκό κτίσμα και ανέσκαψαν την περιοχή για να αποκαλύψουν τον τάφο, τον οποίο διαχώρισαν από τους άλλους θαλάμους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr