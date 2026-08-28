Η καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ: Στους 469 οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι

Η γιγαντιαίων διαστάσεων καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που σάρωσε την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 το βόρειο Νεπάλ, στα σύνορα με το Θιβέτ, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 469 ανθρώπων. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε η αστυνομία της χώρας την Παρασκευή, σχεδόν 1.500 άνθρωποι αγνοούνται μετά την τεράστια ξαφνική πλημμύρα. Οι αρχές έχουν αναπτύξει χιλιάδες αστυνομικούς στις πληγείσες περιοχές, ενώ ομάδες διάσωσης και στρατιωτικά ελικόπτερα επιχειρούν για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο αριθμός των νεκρών από την καταστροφική πλημμύρα στο Νεπάλ έχει φτάσει τους 469, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Παράλληλα, σχεδόν 1.500 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, προκαλώντας αγωνία στις οικογένειές τους. Ο απολογισμός περιλαμβάνει επίσης 466 τραυματίες, οι οποίοι λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη.

Οι κινεζικές αρχές, από την πλευρά τους, έχουν αναφέρει τρεις νεκρούς στην περιοχή του Θιβέτ, η οποία συνορεύει με το Νεπάλ. Μεταξύ των αγνοουμένων στο Νεπάλ βρίσκονται και 18 αστυνομικοί, οι οποίοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης. Η αστυνομία συνεχίζει τις προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης για όλους τους αγνοούμενους.

Οι πληγείσες περιοχές στο Νεπάλ

Η καταστροφή έχει πλήξει πολλές περιοχές του Νεπάλ, με την περιφέρεια Τσιτουάν να καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων. Συγκεκριμένα, στην Τσιτουάν έχουν ανακτηθεί 137 πτώματα, γεγονός που την καθιστά την πιο βαριά πληγείσα περιοχή όσον αφορά τις ανθρώπινες απώλειες.

Ακολουθεί η περιοχή Ναβαλπαράσι Ιστ, όπου έχουν εντοπιστεί 87 νεκροί. Θάνατοι αναφέρθηκαν επίσης στις περιοχές Dhading, Gorkha, Nuwakot, Tanahun, Nawalparasi West και Rasuwa, υπογραμμίζοντας την ευρεία έκταση της καταστροφής σε ολόκληρο το βόρειο Νεπάλ.

Επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας

Για την αντιμετώπιση της κρίσης, συνολικά 8.348 αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές. Το προσωπικό αυτό συμμετέχει ενεργά σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης, διάσωσης και παροχής βοήθειας στους πληγέντες κατοίκους.

Ομάδες διάσωσης και στρατιωτικά ελικόπτερα αναζητούν εκατοντάδες αγνοούμενους κατά μήκος των ορεινών συνόρων Νεπάλ-Κίνας. Οι αρχές του Νεπάλ έχουν αναφέρει ότι εκατοντάδες άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί, ενώ δεκάδες λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στην πρωτεύουσα, Κατμαντού.

Η αιτία της καταστροφής

Επιστήμονες που έχουν μελετήσει δορυφορικές εικόνες της περιοχής ανέφεραν ότι η καταστροφή προκλήθηκε από την κατάρρευση του βραχώδους υποστρώματος κάτω από έναν παγετώνα στην περιοχή των Ιμαλαΐων. Αυτό το γεγονός παρέσυρε μαζί του ένα μέρος του παγετώνα, οδηγώντας σε μια αλυσιδωτή αντίδραση.

Τα βράχια και το λιωμένο νερό φούσκωσαν τα ποτάμια στις κοιλάδες από κάτω, προκαλώντας έναν ορμητικό χείμαρρο νερού και λάσπης. Ο χείμαρρος αυτός, που κατά καιρούς έφτανε σε ύψος αρκετών ορόφων, σάρωσε κοινότητες και παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του, προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές και απώλειες.

Η αγωνία για τους αγνοούμενους

Η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους παραμένει έντονη, καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται και ξένοι υπήκοοι από πολλές χώρες, πολλοί από τους οποίους ήταν πεζοπόροι και προσκυνητές που επισκέπτονταν την περιοχή.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ρατζάν Ταμάνγκ, ιδιοκτήτη εστιατορίου στη Νέα Υόρκη, ο οποίος έμαθε από την οικογένειά του στο Κατμαντού ότι η μητέρα και η αδερφή του ήταν μεταξύ εκείνων που έχασαν τη ζωή τους. Πολλοί άλλοι συγγενείς και φίλοι του Ταμάνγκ παραμένουν αγνοούμενοι, αντανακλώντας την τραγική κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες οικογένειες στην πληγείσα περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit