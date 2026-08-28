Σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, κανένα πλοίο χωρίς έγκριση

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού, δηλώνοντας ότι κανένα πλοίο δεν εισέρχεται ή εξέρχεται από ιρανικό λιμάνι χωρίς την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται καθώς η ένταση με την Τεχεράνη συνεχίζεται, με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) να παρουσιάζει την εικόνα των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο ναυτικός αποκλεισμός και οι δηλώσεις της CENTCOM

Ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, παρουσίασε την Παρασκευή την τρέχουσα κατάσταση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης, τόνισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός που έχει επιβληθεί παραμένει σε πλήρη ισχύ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από οποιοδήποτε ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανακοίνωση αυτή από τον αμερικανικό στρατό υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη και αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις με την Τεχεράνη. Ο ναύαρχος Κούπερ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση που επικρατεί στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, έναν κρίσιμο θαλάσσιο δίαυλο για την παγκόσμια οικονομία.

Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς κόμβους μεταφοράς πετρελαίου σε διεθνές επίπεδο. Η σημασία τους είναι τεράστια, καθώς οποιαδήποτε διαταραχή στη ναυσιπλοΐα τους μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές. Για τον λόγο αυτό, η διατήρηση της ασφάλειας και της απρόσκοπτης λειτουργίας τους είναι ζωτικής σημασίας.

Ο διοικητής της CENTCOM ανέφερε ότι τους τελευταίους μήνες, οι αμερικανικές δυνάσεις έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ασφαλή διέλευση περίπου 1.500 εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Τα πλοία αυτά, όπως διευκρίνισε, μετέφεραν συνολικά περίπου 750 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου προς τις διεθνείς αγορές, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τη στρατηγική και οικονομική σημασία της συγκεκριμένης θαλάσσιας οδού για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Οργάνωση της ναυσιπλοΐας και μέτρα ασφαλείας

Ο ναύαρχος Κούπερ εξήγησε περαιτέρω ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ πραγματοποιείται μέσω προκαθορισμένων διαύλων. Η κίνηση των πλοίων οργανώνεται μεθοδικά ανάλογα με την κατεύθυνσή τους, μια διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας σε αυτό το πυκνοπλευστο πέρασμα.

Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη διατήρηση της ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας σε ένα ιδιαίτερα στενό και πολυσύχναστο θαλάσσιο πέρασμα. Με την εφαρμογή αυτών των μέτρων, επιδιώκεται ο περιορισμός του κινδύνου συγκρούσεων και άλλων συμβάντων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη διεθνή ναυτιλία και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών.

Απομάκρυνση ναρκών και κλιμάκωση της αντιπαράθεσης

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις για την εξασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων, ο ναύαρχος Κούπερ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν προβεί στην απομάκρυνση θαλάσσιων ναρκών από την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι νάρκες αυτές είχαν τοποθετηθεί από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, μια κατηγορία που προσθέτει νέα διάσταση στην αντιπαράθεση.

Αυτή η εξέλιξη προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο έντασης στην ήδη τεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης. Ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας και η απρόσκοπτη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμένουν κρίσιμα ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια της διεθνούς ναυτιλίας και την σταθερότητα του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού.

Με πληροφορίες από: Enikos