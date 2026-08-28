Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε καταυλισμό μεταναστών στη Θέουτα

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες Πέμπτη σε καταυλισμό μεταναστών στον ισπανικό θύλακα Θέουτα, στη βόρεια Αφρική. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην παραλία Μπενίτεθ, με τους διαδηλωτές να απαιτούν την άμεση επαναπροώθηση των ανθρώπων στο Μαρόκο. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος των αυξανόμενων πιέσεων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος στην περιοχή.

Εμπρησμός και παρεμπόδιση βοήθειας

Πλάνα από την παραλία Μπενίτεθ, όπου οι μετανάστες διέμεναν για εβδομάδες, δείχνουν πολίτες να ρίχνουν επανειλημμένα αντικείμενα στη φωτιά, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από δύο ψάθινες ομπρέλες σε ένα μικρό καταυλισμό δίπλα σε μια παρακείμενη παραλία. Οι διαδηλωτές, εκτός από τον εμπρησμό, προσπάθησαν να εμποδίσουν την πρόσβαση οχημάτων του ισπανικού Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό. Αυτά τα οχήματα είχαν προορισμό τους μετανάστες που βρίσκονταν στην παραλία του Τραμπολίν.

Οι ενέργειες των διαδηλωτών ήταν έντονες, με στόχο να εκφράσουν την απαίτησή τους για την επιστροφή των μεταναστών στο Μαρόκο. Η κατάσταση κλιμακώθηκε, οδηγώντας σε επέμβαση των αρχών για την αποκατάσταση της τάξης και την προστασία των μεταναστών.

Αστυνομική παρέμβαση και καταφυγή των μεταναστών

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, αστυνομικοί παρενέβησαν για να χωρίσουν τους διαδηλωτές από τους μετανάστες. Οι μετανάστες, αντιμέτωποι με την πυρκαγιά και την ένταση, αναγκάστηκαν να καταφύγουν σε μια προβλήτα για την ασφάλειά τους. Η παρέμβαση της αστυνομίας ήταν απαραίτητη για να αποτραπούν περαιτέρω εντάσεις και να διασφαλιστεί η προστασία των ατόμων που βρίσκονταν στον καταυλισμό.

Η φυγή των μεταναστών προς την προβλήτα υπογραμμίζει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από τον εμπρησμό και τις διαδηλώσεις. Οι αρχές προσπάθησαν να διαχειριστούν την κρίση, διαχωρίζοντας τις δύο ομάδες και προσφέροντας ένα ασφαλές καταφύγιο στους πληγέντες.

Το κύμα εισροών στη Θέουτα

Το περιστατικό έρχεται στον απόηχο μιας μαζικής εισροής μεταναστών στη Θέουτα. Εκτιμάται πως ως και 80.000 μετανάστες μπήκαν μαζικά στον ισπανικό θύλακα από το Μαρόκο στα τέλη Ιουλίου. Πολλοί από αυτούς πραγματοποίησαν την είσοδό τους κολυμπώντας, διασχίζοντας τη θάλασσα για να φτάσουν στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Η εισροή αυτή είχε και τραγικές συνέπειες, καθώς τουλάχιστον 96 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα. Αν και οι περισσότεροι από τους μετανάστες οδηγήθηκαν πίσω στο Μαρόκο τις ημέρες που ακολούθησαν, αρκετές χιλιάδες παραμένουν ακόμα στη Θέουτα, δημιουργώντας μια συνεχιζόμενη πρόκληση για τις τοπικές αρχές και την ισπανική κυβέρνηση.

Πολιτικές αντιδράσεις και απαιτήσεις

Η κατάσταση στη Θέουτα έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις στην Ισπανία. Η συντηρητική αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένου του Λαϊκού Κόμματος (PP, δεξιά) και του Vox (άκρα δεξιά), έχει αναφερθεί σε «εισβολή» και απαιτεί την επαναπροώθηση όλων των μεταναστών. Οι απαιτήσεις αυτές ασκούν αυξανόμενη πίεση στην κυβέρνηση για την υιοθέτηση αυστηρότερων μέτρων.

Οι πολιτικοί της αντιπολίτευσης καταγγέλλουν σε υψηλούς τόνους πως η κυβέρνηση της κεντροαριστεράς υπό τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έμεινε άπρακτη και εγκατέλειψε τους κατοίκους στη Θέουτα. Αυτή η κριτική εντείνει το κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα και τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν.

Διεθνείς συμφωνίες και ευάλωτες ομάδες

Παρά τις απαιτήσεις για μαζικές επαναπροωθήσεις, διεθνείς συμφωνίες και αποφάσεις της ισπανικής δικαιοσύνης απαγορεύουν τέτοιες ενέργειες. Οι νομικές αυτές δεσμεύσεις απαιτούν κάθε υπόθεση να εξετάζεται χωριστά, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των μεταναστών. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους ασυνόδευτους ανήλικους, οι οποίοι δικαιούνται ειδική προστασία.

Ανάμεσα στους μετανάστες που παραμένουν στη Θέουτα, πιστεύεται πως βρίσκονται περίπου 1.500 παιδιά και έφηβοι. Από αυτούς, 500 θεωρούνται εξαιρετικά ευάλωτοι, κυρίως κορίτσια, και αναμένεται να μεταφερθούν στην ηπειρωτική Ισπανία. Η μέριμνα για αυτές τις ευάλωτες ομάδες αποτελεί προτεραιότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές και ανθρωπιστικές αρχές.

Με πληροφορίες από: Reader