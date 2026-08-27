Μυστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα με μήνυμα για την Ουκρανία

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, φέρεται να πραγματοποίησε μυστική επίσκεψη στη Μόσχα, μεταφέροντας ένα κρίσιμο μήνυμα προς τη ρωσική πλευρά. Το μήνυμα αφορούσε την ανάγκη να κινηθεί η Μόσχα προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, πριν η θέση της Ρωσίας γίνει ακόμη δυσμενέστερη. Κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης, ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας πληροφοριών παρουσίασε μια ιδιαίτερα αρνητική εκτίμηση για τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της χώρας.

Το μήνυμα της Ουάσιγκτον στη Μόσχα

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Τζον Ράτκλιφ ταξίδεψε στη ρωσική πρωτεύουσα με σκοπό να μεταφέρει απευθείας στη ρωσική πλευρά την εκτίμηση της CIA για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Αποδέκτης του μηνύματος αυτού ήταν ο Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ, ο επικεφαλής της FSB, της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας.

Κατά τη συνάντηση, ο διευθυντής της CIA δεν φέρεται να απείλησε τη Ρωσία με συγκεκριμένες συνέπειες σε περίπτωση που ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, αποφασίσει να αγνοήσει την αμερικανική εκτίμηση και να συνεχίσει τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Αντίθετα, το βασικό μήνυμα που μεταφέρθηκε ήταν ότι η Μόσχα θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά την προοπτική επίτευξης μιας συμφωνίας, πριν οι συνθήκες στο πεδίο και στην οικονομία επιδεινωθούν περαιτέρω για τη Ρωσία.

Η εκτίμηση της CIA για την κατάσταση της Ρωσίας

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών παρουσίασε μια ιδιαίτερα αρνητική εκτίμηση αναφορικά με τη στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της Ρωσίας. Αυτή η αξιολόγηση αποτελεί τη βάση του μηνύματος που μεταφέρθηκε στη ρωσική ηγεσία. Οι αναλυτές της CIA έχουν εκφράσει εδώ και αρκετό καιρό αμφιβολίες για το εάν ο Ρώσος πρόεδρος λαμβάνει από τους συμβούλους του πλήρη και ειλικρινή ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη του πολέμου και το πραγματικό του κόστος.

Η ανησυχία αυτή για την ποιότητα της πληροφόρησης που φτάνει στον Βλαντιμίρ Πούτιν, φέρεται να ήταν ένας από τους λόγους για την απευθείας επικοινωνία σε τόσο υψηλό επίπεδο. Η εκτίμηση της CIA υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ρεαλιστική προσέγγιση από τη Μόσχα απέναντι στην τρέχουσα κατάσταση.

Δίαυλοι επικοινωνίας και διπλωματικές επαφές

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών διατηρεί επί χρόνια επικοινωνία τόσο με την FSB, όσο και με τη ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR). Αυτοί οι συγκεκριμένοι δίαυλοι λειτουργούν παράλληλα με τις ξεχωριστές επαφές που διατηρεί η Ουάσιγκτον με τη Μόσχα για το ουκρανικό ζήτημα.

Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, στις συνομιλίες αυτές πρωταγωνιστούν κυρίως ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Οι επαφές αυτές αποτελούν μέρος των ευρύτερων διπλωματικών προσπαθειών μεταξύ των δύο χωρών.

Ο ρόλος του διευθυντή της CIA στην επικοινωνία

Η επιλογή να μεταφερθεί το μήνυμα απευθείας από τον διευθυντή της CIA φέρεται να συνδέεται και με το παρελθόν του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στις μυστικές υπηρεσίες. Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι ο Πούτιν ενδεχομένως θα έδινε μεγαλύτερη σημασία σε μια εκτίμηση που προέρχεται από τον επικεφαλής της CIA, παρά σε μια αντίστοιχη προειδοποίηση μέσω των καθιερωμένων διπλωματικών καναλιών. Αυτή η προσέγγιση υποδηλώνει μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ότι το μήνυμα θα ληφθεί σοβαρά υπόψη από την ρωσική ηγεσία.

Αλλαγή στην αμερικανική οπτική για την πορεία του πολέμου

Η σημερινή εικόνα που μεταφέρει η Ουάσιγκτον διαφέρει σημαντικά από εκείνη που επικρατούσε έναν χρόνο νωρίτερα. Πέρυσι, ο Ντόναλντ Τραμπ και ορισμένοι από τους στενότερους συμβούλους του φέρονται να θεωρούσαν ουσιαστικά αναπόφευκτη μια επικράτηση της Ρωσίας στο πεδίο των μαχών στην Ουκρανία. Αυτή η προηγούμενη εκτίμηση αντανακλούσε μια διαφορετική αντίληψη για την ισορροπία δυνάμεων.

Έκτοτε, όμως, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί πολύ μεγάλες απώλειες, γεγονός που έχει επηρεάσει την προέλασή τους και την συνολική τους θέση στο πεδίο. Αυτή η εξέλιξη φαίνεται να έχει οδηγήσει σε μια αναθεώρηση της αμερικανικής εκτίμησης για την πορεία του πολέμου και την πιθανότητα μιας ρωσικής επικράτησης.

Με πληροφορίες από: Topontiki