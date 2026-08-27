Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, πως ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν πρόκειται να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια συνομιλίας του Αμερικανού προέδρου με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον αμερικανικό Τύπο, σχετικά με την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στη Μόσχα.

Οι διαβεβαιώσεις του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα προβεί σε στρατιωτική ενέργεια εναντίον εδαφών που ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι είχε «καλές συνομιλίες» με τον Ρώσο ομόλογό του, γεγονός που τον οδηγεί σε αυτή τη διαβεβαίωση.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είχα καλές συνομιλίες με εκείνον. Δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ». Η δήλωση αυτή έρχεται να καθησυχάσει τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί από διάφορες πλευρές σχετικά με την πιθανότητα ρωσικής επίθεσης σε κράτη-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Το Κρεμλίνο και οι «ιστορίες τρόμου»

Τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ έρχονται σε συνέχεια των αντιδράσεων του Κρεμλίνου, το οποίο νωρίτερα σήμερα χαρακτήρισε «ιστορίες τρόμου» συγκεκριμένες πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες, που δημοσιεύτηκαν στον αμερικανικό Τύπο, ανέφεραν ότι ο διευθυντής της CIA είχε μεταβεί στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο σκοπός της επίσκεψης του διευθυντή της CIA ήταν να αποτρέψει τη Ρωσία από το ενδεχόμενο να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ. Η ρωσική πλευρά, μέσω του Κρεμλίνου, απέρριψε αυτές τις αναφορές, υποβαθμίζοντας τη σοβαρότητά τους με τον χαρακτηρισμό «ιστορίες τρόμου».

Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναφερθεί στην επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και χθες, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026. Τότε, είχε δηλώσει πως η επίσκεψη αυτή δεν συνδεόταν με ρωσικές απειλές σε βάρος του ΝΑΤΟ, υπονοώντας ότι είχε σχέση με την Ουκρανία. Ωστόσο, οι σημερινές του δηλώσεις προσέφεραν περισσότερες διευκρινίσεις.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο ενημερωτικό μέσο Axios, επανέλαβε πως δεν θα υπάρξει τέτοια επίθεση κατά του ΝΑΤΟ. Διευκρίνισε επίσης ότι ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, δεν εστάλη στη Μόσχα για να μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα, απορρίπτοντας έτσι τα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει.

Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους τόνισε στο Axios ότι οι συναντήσεις μεταξύ του Ράτκλιφ και του Ρώσου ομολόγου του είναι τακτικές. «Ο Ράτκλιφ συναντά τον Ρώσο ομόλογό του κάθε έξι μήνες ή μια φορά τον χρόνο. Έχουν μια πολύ καλή σχέση. Δεν υπήρχε κανένα μήνυμα και δεν υπήρχε τίποτα το ασυνήθιστο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, υπογραμμίζοντας τη φύση των διμερών επαφών των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η θέση των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών

Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν εκφράσει τη δική τους εκτίμηση επί του θέματος, η οποία συνάδει με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου. Σύμφωνα με δήλωση υψηλόβαθμου Ευρωπαίου αξιωματούχου, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δεν διαθέτουν καμία ένδειξη που να υποδηλώνει μια επικείμενη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας εναντίον ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Αυτή η πληροφορία, που γνωστοποιήθηκε σήμερα, ενισχύει τις διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και συμβάλλει στην αποκλιμάκωση των ανησυχιών που είχαν προκύψει από διάφορα δημοσιεύματα. Η απουσία ενδείξεων από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο επιβεβαίωσης στην εκτίμηση ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος επίθεσης σε εδάφη της Συμμαχίας.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki