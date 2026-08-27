Οι φονικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Θιβέτ άφησαν πίσω τους εκατοντάδες αγνοούμενους και νεκρούς

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες τουρίστες, μετά τους σαρωτικούς χειμάρρους λάσπης που κατέκλυσαν κοιλάδες του Νεπάλ και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ. Οι καταστροφικές πλημμύρες έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 359 ανθρώπων, σύμφωνα με τον τελευταίο προσωρινό απολογισμό. Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται και περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι, όπως έγινε γνωστό από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι αγνοούμενοι Αμερικανοί

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι περίπου 90 Αμερικανοί υπήκοοι αγνοούνται μετά τους σαρωτικούς χειμάρρους λάσπης που έπληξαν τις κοιλάδες του Νεπάλ και του Θιβέτ. Ένας εκπρόσωπος Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι «αναζητούμε αυτήν τη στιγμή 90 Αμερικανούς που έχουν πιθανώς πληγεί από τις πλημμύρες και αγνοούνται».

Ο ίδιος εκπρόσωπος διευκρίνισε πως τρεις Αμερικανοί διασώθηκαν στο Νεπάλ. Προς το παρόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ενημέρωση σχετικά με θανάτους πολιτών τους, παρά το γεγονός ότι οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει συνολικά περισσότερους από 362 θανάτους, σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο συνολικός απολογισμός σε Νεπάλ και Θιβέτ

Ο συνολικός αριθμός των αγνοουμένων ξεπερνά τους 1.300 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων τουριστών, οι οποίοι φέρονται ως μη εντοπισμένοι μετά τους καταστροφικούς χειμάρρους λάσπης. Αυτοί οι χείμαρροι έπληξαν τις κοιλάδες τόσο του Νεπάλ όσο και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, αφήνοντας πίσω τους ένα βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές.

Ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 359 ανθρώπους. Στο Νεπάλ συγκεκριμένα, η υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης έχει καταγράψει 823 ανθρώπους που δεν έχουν ακόμη βρεθεί. Από αυτούς, οι 517 έχουν ξένη υπηκοότητα, υπογραμμίζοντας τη διεθνή διάσταση της καταστροφής.

Η κατάσταση στην κινεζική περιοχή του Θιβέτ

Στην κινεζική περιοχή του Θιβέτ, η κατάσταση παραμένει επίσης κρίσιμη όσον αφορά τους αγνοούμενους. Συνολικά, 558 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι σε αυτή την περιοχή, η οποία επλήγη από τους ίδιους σαρωτικούς χειμάρρους λάσπης. Από αυτούς τους αγνοούμενους, οι 260 είναι ξένοι υπήκοοι.

Ωστόσο, τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναφέρει την εθνικότητα των ξένων πολιτών που αγνοούνται στην περιοχή του Θιβέτ. Η έλλειψη αυτών των πληροφοριών προσθέτει στην πολυπλοκότητα της προσπάθειας εντοπισμού και διάσωσης των πληγέντων.

Δυσκολίες στον εντοπισμό και την καταγραφή

Το Νεπάλ, λόγω της κεντρικής του θέσης στα Ιμαλάια, αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πεζοπόρους και αλπινιστές από όλο τον κόσμο, πολλοί εκ των οποίων επιδιώκουν να ανέβουν στο όρος Έβερεστ. Αυτό εξηγεί τον μεγάλο αριθμό ξένων υπηκόων μεταξύ των αγνοουμένων.

Η παροχή ενός ακριβούς απολογισμού των ατόμων που δεν έχουν εντοπιστεί είναι δύσκολη την επομένη μιας καταστροφής τόσο μεγάλου εύρους. Είναι πιο πιθανό ο αριθμός των αγνοουμένων να αυξηθεί παρά να μειωθεί καθώς περνούν οι ώρες. Οι διακυμάνσεις στους αριθμούς εξηγούνται επίσης από την παρουσία ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα, την ταυτοποίηση σορών που αντιστοιχούν σε ανθρώπους που έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι, καθώς και από τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή που επλήγη από την καταστροφή.

Με πληροφορίες από: Newsit