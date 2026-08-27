Η Συρία αποκαθιστά τις αεροπορικές συνδέσεις με την Ευρώπη μετά από 14 χρόνια

Η Συρία προχωρά στην περαιτέρω αποκατάσταση των διεθνών της επαφών, ανακοινώνοντας την έναρξη δύο νέων αεροπορικών διαδρόμων προς την Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η Syrian Air θα ξεκινήσει τακτικές απευθείας πτήσεις από την πρωτεύουσα Δαμασκό προς τη Βιέννη και την Κοπεγχάγη, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα μετά από περισσότερα από δέκα χρόνια περιορισμένης αεροπορικής σύνδεσης. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης επαναφοράς της σύνδεσης Βερολίνου-Δαμασκού, ενισχύοντας τις προσπάθειες της χώρας για επανασύνδεση με την Ευρώπη.

Επανασύνδεση με την Ευρώπη

Η Συρία συνεχίζει τις ενέργειες για την αποκατάσταση των διεθνών της επαφών, έπειτα από μια περίοδο άνω των δέκα ετών με περιορισμένες αεροπορικές συνδέσεις. Η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη νέων τακτικών απευθείας πτήσεων, οι οποίες θα συνδέουν τη Δαμασκό με δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Οι νέες αυτές διαδρομές αποτελούν ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια της Συρίας να επανασυνδεθεί με την Ευρώπη, μετά από χρόνια πολέμου και κυρώσεων που είχαν επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς της μεταφορές. Η κίνηση αυτή ακολουθεί την επαναφορά της απευθείας σύνδεσης μεταξύ Βερολίνου και Δαμασκού, η οποία αποκαταστάθηκε αυτόν τον μήνα για πρώτη φορά μετά από περίπου 14 χρόνια.

Νέοι προορισμοί και στρατηγική επέκτασης

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, η Syrian Air θα ξεκινήσει από τις 21 Σεπτεμβρίου τακτικές απευθείας πτήσεις προς τη Βιέννη της Αυστρίας και την Κοπεγχάγη της Δανίας. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική των συριακών αρχών για την επέκταση του διεθνούς δικτύου της εθνικής αεροπορικής εταιρείας.

Παράλληλα, οι νέες διαδρομές έχουν ως στόχο την προσέλκυση περισσότερων ξένων αεροπορικών εταιρειών στα αεροδρόμια της χώρας, ενισχύοντας έτσι την αεροπορική σύνδεση της Συρίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Οι αρχές έχουν ήδη προαναγγείλει την προσθήκη και άλλων διεθνών προορισμών στο μέλλον, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο λόγος της επιλογής Βιέννης και Κοπεγχάγης

Ο πρόεδρος της συριακής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, Ομάρ αλ Χοσάρι, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την επιλογή των συγκεκριμένων ευρωπαϊκών πόλεων. Όπως ανέφερε, η Βιέννη και η Κοπεγχάγη επιλέχθηκαν κυρίως λόγω της ύπαρξης μεγάλης συριακής κοινότητας τόσο στην Αυστρία όσο και στη Δανία.

Οι νέες αυτές πτήσεις αναμένεται να διευκολύνουν σημαντικά τις οικογενειακές επισκέψεις για τα μέλη της συριακής διασποράς, καθώς και να υποστηρίξουν τα επαγγελματικά και επιχειρηματικά ταξίδια. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Συρίας και των χωρών όπου διαμένουν πολλοί Σύριοι πολίτες.

Αναμενόμενη επιβατική κίνηση και τουρισμός

Αρχικά, εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιβατικής κίνησης στις νέες αυτές πτήσεις θα προέρχεται από τη συριακή διασπορά που ζει στην Ευρώπη. Ωστόσο, η επαναφορά των αεροπορικών συνδέσεων θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ώθηση και στον τομέα του τουρισμού της Συρίας.

Το τελευταίο διάστημα, διάφορες εταιρείες και τουριστικοί πράκτορες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιστροφής ξένων επισκεπτών στη Συρία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να επιδείξουν όσοι ενδιαφέρονται για την πλούσια ιστορική κληρονομιά της χώρας, με προορισμούς όπως η Δαμασκός, το Χαλέπι και η Παλμύρα.

Επόμενα βήματα και εκκρεμότητες

Παρότι η έναρξη των πτήσεων έχει οριστεί για τις 21 Σεπτεμβρίου, ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες παραμένουν προς ανακοίνωση. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμη τα ωράρια των πτήσεων, η συχνότητα των δρομολογίων, ούτε οι τιμές των εισιτηρίων.

Οι σχετικές πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές στο κοινό όταν ανοίξουν οι πωλήσεις των εισιτηρίων. Η ολοκλήρωση αυτών των λεπτομερειών θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους να προγραμματίσουν τα ταξίδια τους προς και από τη Συρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta