Οι φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ: Στους 389 οι νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι και παιδιά σε κίνδυνο

Ο απολογισμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στο Νεπάλ έχει ανέλθει στους 389, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας της χώρας. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται εντατικά, καθώς η αγωνία για τους αγνοούμενους παραμένει μεγάλη. Η UNICEF εκτιμά ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δραματική για περισσότερα από 17.000 παιδιά, τα οποία χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια.

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός

Ο αριθμός των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ αυξήθηκε στους 389. Αυτή η ενημέρωση προέρχεται από τη νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας της χώρας. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που είχε ανακοινωθεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, έκανε λόγο για 359 νεκρούς, γεγονός που υποδηλώνει τη συνεχή αναθεώρηση των στοιχείων καθώς εξελίσσονται οι επιχειρήσεις.

Οι καταστροφές προκλήθηκαν από χείμαρρους λάσπης που έπεσαν σε κοιλάδες του Νεπάλ, αλλά και της κινεζικής περιοχής του Θιβέτ, αφήνοντας πίσω τους ένα τοπίο καταστροφής και απώλειας ανθρώπινων ζωών.

Εκατοντάδες αγνοούμενοι, μεταξύ τους και τουρίστες

Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι μετά τους χείμαρρους λάσπης. Μεταξύ αυτών των ατόμων περιλαμβάνονται εκατοντάδες τουρίστες, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των αρχών και των οικογενειών.

Στο Νεπάλ, 823 άνθρωποι δεν έχουν ακόμη βρεθεί, εκ των οποίων 517 έχουν ξένη υπηκοότητα, σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Στην Κίνα, στην περιοχή του Θιβέτ, 558 άνθρωποι φέρονται ως αγνοούμενοι, εκ των οποίων 260 είναι ξένοι, αν και η εθνικότητα τους δεν αναφέρεται από τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Ταξιδιωτικά γραφεία που λειτουργούν στο Νεπάλ είχαν αναφέρει την εξαφάνιση ξένων, με 77 άτομα για το γραφείο Trekkers Society, 26 για το Kailash Journey και οκτώ για το Richa Tours & Travels, χωρίς να είναι γνωστό αν τα νέα στοιχεία τους περιλαμβάνουν.

Εντατικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με μεγάλη ένταση σε όλες τις πληγείσες περιοχές. Ολόκληρες κοινότητες έχουν αποκοπεί μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, επισκέφθηκε τις πληγείσες περιοχές στην περιφέρεια Νουακότ και ανακοίνωσε την κινητοποίηση περισσότερων από 13.000 ανδρών. Αυτοί οι άνδρες προέρχονται από τον στρατό, την ένοπλη αστυνομία και την εθνική αστυνομία, και συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Μόνο κατά τη διάρκεια της Πέμπτης, πραγματοποιήθηκαν 69 πτήσεις διάσωσης, με τις οποίες απομακρύνθηκαν 573 άνθρωποι από τις πληγείσες περιοχές. Παράλληλα, έχουν δημιουργηθεί προσωρινοί καταυλισμοί για τους πληγέντες, ενώ παρέχεται δωρεάν περίθαλψη στους τραυματίες. Ο Σαχ δήλωσε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η διάσωση ανθρώπινων ζωών, ο εντοπισμός των αγνοουμένων και η παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Η κατάσταση των παιδιών και οι προκλήσεις στον απολογισμό

Ιδιαίτερα δραματική είναι η κατάσταση για τα παιδιά που έχουν πληγεί από την καταστροφή. Η UNICEF εκτιμά ότι περισσότερα από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους ασθενειών, υποσιτισμού και εκμετάλλευσης, καθιστώντας την άμεση παρέμβαση ζωτικής σημασίας.

Η καταγραφή του ακριβούς αριθμού των αγνοουμένων και των νεκρών είναι δύσκολη λόγω του μεγάλου εύρους της καταστροφής. Οι διακυμάνσεις στα στοιχεία εξηγούνται από την πιθανή παρουσία ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα, την ταυτοποίηση σορών που αντιστοιχούν σε άτομα που έχουν αναφερθεί ως αγνοούμενοι, καθώς και τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί στις πληγείσες περιοχές.

Το Νεπάλ, λόγω της θέσης του στο κέντρο των Ιμαλαΐων, αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πεζοπόρους και αλπινιστές από όλο τον κόσμο, οι οποίοι συχνά επιδιώκουν να ανέβουν στο όρος Έβερεστ, γεγονός που εξηγεί τον μεγάλο αριθμό ξένων μεταξύ των αγνοουμένων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki