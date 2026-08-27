Δύο νεκροί και τραυματίες σε επίθεση σε σχολείο στο Βρανδεμβούργο, συνελήφθη ο δράστης

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε επίθεση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, 27 Αυγούστου 2026, σε ιδιωτικό σχολείο στην περιοχή Γκόζεν-Νόι Τσιτάου του Βρανδεμβούργου, κοντά στο Βερολίνο. Ο δράστης, ένας 19χρονος άνδρας, έχει συλληφθεί από τις αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση στο σημείο του περιστατικού.

Τα θύματα της επίθεσης

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των νεκρών είναι μία 18χρονη μαθήτρια του σχολείου. Το δεύτερο θύμα είναι ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να σκοτώθηκε ενώ επιχειρούσε να σταματήσει την επίθεση.

Εκτός από τους δύο νεκρούς, δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες επίσημες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Ο δράστης και το πιθανό κίνητρο

Ο ύποπτος για την επίθεση είναι ένας 19χρονος άνδρας, ο οποίος συνελήφθη άμεσα από τις αρχές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν ο πρώην σύντροφος της 18χρονης μαθήτριας που έχασε τη ζωή της.

Η 18χρονη μαθήτρια φέρεται να ήταν ο στόχος του πρώην συντρόφου της. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η επίθεση παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές.

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση

Αμέσως μετά το περιστατικό, ξεκίνησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή του σχολείου. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει και ερευνούν εκτενώς τον χώρο του εγκλήματος, προκειμένου να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε μέσω X ότι ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση. Προς το παρόν, δεν έχουν δοθεί περισσότερες επίσημες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης ή την κατάσταση των τραυματιών, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Κινητοποίηση σωστικών συνεργείων

Στο σημείο της επίθεσης έχουν σπεύσει πυροσβέστες και πολλά ασθενοφόρα για την παροχή βοήθειας. Επιπλέον, σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ζητήθηκαν και δύο ελικόπτερα διάσωσης για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το προσωπικό έκτακτης ανάγκης έχει λάβει μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας και την ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων, τοποθετώντας οθόνες στην αυλή του σχολείου για να εμποδίζει τη θέα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Topontiki