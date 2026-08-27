Δραματικές διασώσεις στο Νεπάλ και το Θιβέτ: Εκατοντάδες νεκροί και πάνω από 1.300 αγνοούμενοι από τις πλημμύρες

Χιλιάδες διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο, τη λάσπη και ένα διαλυμένο οδικό δίκτυο στο Νεπάλ και το Θιβέτ, αναζητώντας περισσότερους από 1.300 αγνοουμένους μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες. Ολόκληρα χωριά έχουν σαρωθεί, ενώ σπίτια, αυτοκίνητα, γέφυρες και δρόμοι παρασύρθηκαν από την ορμή των υδάτων. Ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 359 στο Νεπάλ, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για τον κίνδυνο μιας νέας πλημμύρας από την υπερχείλιση μιας λίμνης που σχηματίστηκε.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Οι καταστροφικές πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ έχουν προκαλέσει έναν τραγικό απολογισμό, με τον αριθμό των νεκρών στο Νεπάλ να έχει αυξηθεί στους τουλάχιστον 359. Στην πλευρά του Θιβέτ, οι κινεζικές αρχές έχουν αναφέρει τρεις επιβεβαιωμένους νεκρούς.

Παράλληλα, περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στην ευρύτερη περιοχή, αν και οι αριθμοί διαφέρουν μεταξύ των υπηρεσιών εξαιτίας του διαφορετικού τρόπου και χρόνου συλλογής και επιβεβαίωσης των στοιχείων. Στο Νεπάλ, οι αρχές είχαν καταγράψει 826 αγνοουμένους, ενώ στην πλευρά του Θιβέτ οι κινεζικές αρχές ανέφεραν τουλάχιστον 558 ανθρώπους των οποίων η τύχη αγνοείται. Ο κεντρικός εκπρόσωπος της αστυνομίας του Νεπάλ, Άμπι Ναραγιάν Καφλέ, επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών στο Νεπάλ.

Εκατοντάδες τουρίστες και προσκυνητές στις λίστες των αγνοουμένων

Ανάμεσα στους αγνοουμένους βρίσκονται εκατοντάδες τουρίστες και προσκυνητές από δεκάδες χώρες, γεγονός που προσδίδει διεθνή διάσταση στην τραγωδία. Συγκεκριμένα, υπήκοοι από την Ινδία, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Βρετανία και τον Καναδά περιλαμβάνονται στις λίστες των αγνοουμένων στο Νεπάλ. Πολλοί από αυτούς βρίσκονταν στην περιοχή είτε για πεζοπορία είτε για προσκύνημα, καθώς οι ορεινές διαδρομές αποτελούν δημοφιλή προορισμό για επισκέπτες που κατευθύνονται προς ιερούς τόπους των Ιμαλαΐων.

Στις λίστες των αγνοουμένων περιλαμβάνονται επίσης πολίτες άλλων χωρών, καθώς και δεκάδες στρατιωτικοί και αστυνομικοί που συμμετείχαν ή βρίσκονταν στις πληγείσες περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση δύο αδελφών που περιμένουν απεγνωσμένα νέα από τους γονείς τους, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει από το Τέξας στο Θιβέτ για προσκύνημα, εκφράζοντας την αγωνία τους για την επιστροφή τους.

Δραματικές επιχειρήσεις διάσωσης εν μέσω καταστροφής

Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο, τη λάσπη και ένα διαλυμένο οδικό δίκτυο, καθώς οι πλημμύρες χτύπησαν με τέτοια ταχύτητα ώστε πολλοί κάτοικοι δεν πρόλαβαν καν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Ελικόπτερα επιχειρούν αδιάκοπα πάνω από τις πληγείσες κοιλάδες, με τον στρατό του Νεπάλ να έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να διασώσει από αέρος περισσότερους από 100 ανθρώπους. Στρατιώτες, αστυνομικοί και ομάδες διάσωσης προσπαθούν να εντοπίσουν επιζώντες σε ένα τοπίο όπου σπίτια, δέντρα και οχήματα έχουν είτε βυθιστεί είτε θαφτεί κάτω από τόνους φερτών υλικών.

Το έργο των σωστικών συνεργείων δυσχεραίνεται δραματικά από την καταστροφή δεκάδων γεφυρών και περίπου 40 χιλιομέτρων οδικού δικτύου, με πολλές περιοχές να έχουν αποκοπεί πλήρως. Οι διασώστες βασίζονται σε ελικόπτερα για να προσεγγίσουν επιζώντες που έχουν παγιδευτεί στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας, καθώς οι κύριοι δρόμοι και οι γέφυρες έχουν καταστραφεί. Παράλληλα, 63 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία του Κατμαντού.

Νέοι φόβοι για δεύτερο κύμα πλημμύρας

Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποιούν πλέον και για έναν νέο κίνδυνο, καθώς μια λίμνη που σχηματίστηκε από το φράξιμο ποταμού ανεβαίνει επικίνδυνα. Υπάρχει φόβος να υπερχειλίσει ή να σπάσει το φυσικό φράγμα της, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα δεύτερο, μεγάλο κύμα πλημμύρας, επιδεινώνοντας περαιτέρω την ήδη τραγική κατάσταση.

Επιστήμονες εξετάζουν την κατάρρευση παγετώνα ως πιθανή αιτία του φαινομένου που οδήγησε στις καταστροφικές πλημμύρες, οι οποίες περιγράφονται ως «τσουνάμι από τον ουρανό». Η δημιουργία αυτής της τεράστιας λίμνης αποτελεί μια σοβαρή απειλή για τις πληγείσες περιοχές, διατηρώντας σε συναγερμό τις αρχές και τους κατοίκους.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Enikos