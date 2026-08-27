Το Πεντάγωνο πιέζει το ΝΑΤΟ για την άμυνα της Ευρώπης εν μέσω επανεξέτασης αμερικανικών δυνάμεων

Ανώτερος αξιωματούχος του Πενταγώνου άσκησε πιέσεις στους συμμάχους του ΝΑΤΟ την Πέμπτη 27 Αυγούστου, ζητώντας τους να εξηγήσουν την πρόοδό τους στην εκπλήρωση των απαιτήσεων των ΗΠΑ για την ανάληψη της ευθύνης της άμυνας της Ευρώπης. Η Ουάσινγκτον επανεξετάζει τις δυνάμεις της στην ήπειρο, ενώ το Πεντάγωνο έχει ήδη ενημερώσει τους συμμάχους για μείωση του αριθμού των περίπου 80.000 στρατιωτών του που σταθμεύουν στην Ευρώπη.

Η πίεση της Ουάσινγκτον στους συμμάχους

Η πίεση που ασκήθηκε από ανώτερο αξιωματούχο του Πενταγώνου προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ την Πέμπτη 27 Αυγούστου, είχε ως στόχο να ζητήσει εξηγήσεις. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους συμμάχους να αναλύσουν πώς προχωρούν στην εκπλήρωση των απαιτήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες αφορούν την ανάληψη της ευθύνης για την άμυνα της ευρωπαϊκής ηπείρου.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης επανεξέτασης των δυνάμεων των ΗΠΑ που βρίσκονται στην Ευρώπη. Το Πεντάγωνο, το οποίο διατηρεί περίπου 80.000 στρατιώτες σταθμευμένους στην Ευρώπη, έχει ήδη γνωστοποιήσει στους συμμάχους του την πρόθεσή του να μειώσει αυτόν τον αριθμό.

Η επανεξέταση των αμερικανικών δυνάμεων

Η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ των συμμάχων, καθώς υπάρχει φόβος για πιθανή μείωση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε τον Ιούλιο, με την έναρξη μιας εξάμηνης επανεξέτασης των αναπτύξεων των αμερικανικών δυνάμεων στην ήπειρο.

Η αναθεώρηση των δυνάμεων είχε ανακοινωθεί από τον επικεφαλής του Πενταγώνου, Πιτ Χέγκσεθ, τον Ιούνιο. Η ανακοίνωση αυτή έγινε εν μέσω δυσαρέσκειας των ΗΠΑ για την αντίδραση των ευρωπαϊκών εθνών στον πόλεμο με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών που επιβλήθηκαν στις αμερικανικές δυνάμεις όσον αφορά τη χρήση των βάσεών τους στην αρχή της σύγκρουσης.

Το ερωτηματολόγιο και οι απαιτήσεις των ΗΠΑ

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, η Ουάσινγκτον έχει αποστείλει ένα ερωτηματολόγιο. Μέσω αυτού, ζητά από τις ευρωπαϊκές χώρες να παρουσιάσουν τα βήματα που ακολουθούν για να αναλάβουν την ηγετική θέση στην προστασία της ηπείρου τους. Αυτή η απαίτηση έρχεται μετά τη συμφωνία των ευρωπαϊκών χωρών να αυξήσουν σημαντικά τους στρατιωτικούς τους προϋπολογισμούς.

Ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Έλμπριτζ Κόλμπι, δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον ασκεί πίεση «για να προχωρήσει και να επιταχύνει ό,τι συμβαίνει και στη συνέχεια να εξετάσει τη στρατηγική στάση σε υψηλό επίπεδο των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη».

Ο Κόλμπι υπογράμμισε την ανάγκη να εξεταστούν διάφορα ζητήματα, όπως η πρόσβαση, η δημιουργία βάσεων και οι υπερπτήσεις. Σημείωσε ότι «υπάρχουν πολλά καλά, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που πρέπει να επεξεργαστούμε, για να έχουν νόημα στο μέλλον».

Οι δηλώσεις του υφυπουργού Άμυνας

Κατά την επίσκεψή του στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες για συνομιλίες, ο υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Έλμπριτζ Κόλμπι, δήλωσε ότι «το πνεύμα με το οποίο ερχόμαστε είναι προφανώς… διαβούλευσης. Θέλουμε να ακούσουμε τους συμμάχους μας».

Ο Κόλμπι διευκρίνισε ότι η συζήτηση επικεντρώνεται στο πώς η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει την κύρια ευθύνη για τη δική της συμβατική άμυνα. Χαρακτήρισε την Ευρώπη ως «προφανώς μια πολύ πλούσια ήπειρο» που έχει τη δυνατότητα να αναλάβει αυτή την ευθύνη.

Περιέγραψε τη συζήτηση ως «ένα είδος απλής συζήτησης για το πώς προχωράμε μαζί σε έναν κόσμο» όπου η Ευρώπη θα αναλάβει αυτόν τον πρωταρχικό ρόλο στην άμυνά της.

Η απάντηση του επικεφαλής του ΝΑΤΟ

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επέμεινε ότι οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον σημειώνουν πρόοδο. Αυτή η πρόοδος αφορά τόσο την αύξηση των δαπανών για την άμυνα όσο και την απόκτηση βασικών δυνατοτήτων.

Ο Ρούτε, απευθυνόμενος στον Κόλμπι, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Συνεχίζεται. Υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν. Θα τα καταφέρουμε».

Με πληροφορίες από: Topontiki