Πέθανε ο Ράτκο Μλάντιτς, ο «χασάπης της Σρεμπρένιτσα»

Ο Ράτκο Μλάντιτς, ο πρώην στρατιωτικός ηγέτης των Σέρβων της Βοσνίας, γνωστός και ως «χασάπης της Σρεμπρένιτσα» ή «χασάπης της Βοσνίας», έφυγε από τη ζωή σήμερα. Ο Μλάντιτς εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, έχοντας καταδικαστεί για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. Ο θάνατός του σηματοδοτεί το τέλος ενός σκοτεινού και αιματηρού κεφαλαίου που συνδέεται με τον πόλεμο της Βοσνίας.

Ο θάνατος και η ποινή της ισόβιας κάθειρξης

Ο στρατηγός των Σερβοβόσνιων Ράτκο Μλάντιτς απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρθηκαν. Άλλες πηγές τον θέλουν να έχει φύγει από τη ζωή στα 84 του χρόνια. Ο θάνατός του επήλθε σήμερα στο κέντρο κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξέτιε την ποινή του μετά την καταδίκη του από τη διεθνή δικαιοσύνη.

Ο Μλάντιτς είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τον ρόλο του στον αιματηρό πόλεμο της Βοσνίας. Η καταδίκη του το 2017 από διεθνές δικαστήριο αφορούσε κατηγορίες γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, κυρίως για τη γενοκτονία των Μουσουλμάνων της Βοσνίας στη Σρεμπρένιτσα το 1995.

Ο «χασάπης της Βοσνίας» και η Σρεμπρένιτσα

Ο Μλάντιτς, γνωστός ως «χασάπης της Βοσνίας», θεωρήθηκε υπεύθυνος για τη δράση του κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, που διήρκεσε από το 1992 έως το 1995. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, υπήρξε ο πρώην διοικητής του Στρατού της Σερβικής Δημοκρατίας. Η ιστορία τον κατέγραψε επίσης ως τον «χασάπη της Σρεμπρένιτσα».

Η πιο βαριά κατηγορία που τον βάρυνε ήταν η δολοφονία περίπου 8.000 μουσουλμάνων ανδρών και αγοριών στη Σρεμπρένιτσα το 1995. Αυτή η θηριωδία αποτέλεσε κεντρικό σημείο της δίκης του και οδήγησε στην καταδίκη του για γενοκτονία, σηματοδοντώντας ένα από τα πιο σκοτεινά γεγονότα του πολέμου.

Η μακρά περίοδος της φυγής και η σύλληψη

Ο Ράτκο Μλάντιτς παρέμεινε φυγάς για σχεδόν 16 χρόνια, μετά το τέλος του πολέμου. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα μακρύτερα ανθρωποκυνηγητά στη σύγχρονη ιστορία, με τις διεθνείς αρχές να τον αναζητούν αδιάκοπα για τα εγκλήματα που είχε διαπράξει.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2011, σε ένα αγροτικό χωριό βόρεια του Βελιγραδίου. Με την ενέργεια αυτή, τερματίστηκε η μακροχρόνια διαφυγή του Μλάντιτς από τη δικαιοσύνη, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δίκη του και την τελική του καταδίκη από το διεθνές δικαστήριο.

Το τέλος ενός σκοτεινού και αιματηρού κεφαλαίου

Η καταδίκη του Ράτκο Μλάντιτς το 2017 από διεθνές δικαστήριο για κατηγορίες γενοκτονίας, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου, σηματοδότησε το τέλος ενός σκοτεινού και αιματηρού κεφαλαίου στην ιστορία της περιοχής των Βαλκανίων. Η απόφαση αυτή επιβεβαίωσε την ευθύνη του για τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου της Βοσνίας, φέρνοντας μια μορφή δικαίωσης στα θύματα.

Ο θάνατος του Μλάντιτς κλείνει οριστικά την υπόθεση του πρώην στρατιωτικού ηγέτη, ο οποίος υπήρξε σύμβολο των φρικαλεοτήτων του πολέμου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ολοκληρώσει μια μακρά δικαστική διαδικασία που ξεκίνησε με τη σύλληψή του και την παραπομπή του ενώπιον της διεθνούς δικαιοσύνης, κλείνοντας έναν κύκλο για την ιστορία του πολέμου στη Βοσνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, News.gr