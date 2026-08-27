Θανατηφόρες πλημμύρες στο Νεπάλ: Φόβοι για νέο κύμα καταστροφής μετά την κατάρρευση παγετώνα

Μια πρωτοφανής καταστροφή έπληξε τα Ιμαλάια, στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, μετά την κατάρρευση τμήματος παγετώνα που πυροδότησε φονικές πλημμύρες. Ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε 270, ενώ περίπου 1.500 άνθρωποι αγνοούνται και στις δύο χώρες. Οι ειδικοί εκφράζουν πλέον σοβαρές ανησυγίες για το ενδεχόμενο ενός δεύτερου μεγάλου πλημμυρικού επεισοδίου, καθώς μια τεράστια λίμνη έχει σχηματιστεί στην πληγείσα περιοχή.

Η τραγωδία στα Ιμαλάια και ο απολογισμός

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, μια καταστροφή ασύλληπτη σε μέγεθος εκτυλίχθηκε στην οροσειρά των Ιμαλαΐων. Η κατάρρευση ενός τμήματος παγετώνα, ψηλά στα βουνά, προκάλεσε μια αλληλουχία γεγονότων που οδήγησε σε φονικές πλημμύρες στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.

Τα βίντεο που έρχονται στο φως από την περιοχή περιγράφονται ως σκληρή πραγματικότητα που θυμίζει ταινίες καταστροφής. Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε την ανάσυρση 270 σορών, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να παραμένει στους 270.

Οι αγνοούμενοι σε Νεπάλ και Θιβέτ

Ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει υψηλός, φτάνοντας τους περίπου 1.500 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Ειδικότερα, στο Νεπάλ, οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 826 άτομα, εκ των οποίων σχεδόν 600 είναι ξένοι τουρίστες.

Το Συμβούλιο Τουρισμού της χώρας αναφέρει ότι 644 τουρίστες παραμένουν αγνοούμενοι. Στην πλευρά του Θιβέτ, 558 άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ των οποίων 260 ξένοι υπήκοοι.

Ο σχηματισμός της λίμνης και ο κίνδυνος υπερχείλισης

Νέο υλικό από drone, το οποίο μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση, δείχνει τον σχηματισμό μιας λίμνης σε σημείο παλαιότερης κατολίσθησης. Η λίμνη αυτή βρίσκεται κοντά στο Gyirong Port, στην πλευρά του Νεπάλ.

Η λίμνη εκτιμάται ότι περιέχει ήδη περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και έχει αρχίσει να υπερχειλίζει. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η πρόβλεψη ότι επιπλέον 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού θα εισρεύσουν σε αυτή μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο να υποχωρήσει το φυσικό φράγμα.

Η απειλή των φυσικών φραγμάτων και ο ποταμός Trishuli

Η μεγαλύτερη ανησυγία των ειδικών στρέφεται τώρα στα τεράστια συντρίμμια που έχουν καταλήξει στα ποτάμια της περιοχής. Προειδοποιούν ότι οι όγκοι χώματος και βράχων μπορούν να φράξουν προσωρινά τις κοίτες των ποταμών, δημιουργώντας ασταθή φυσικά φράγματα.

Εάν ένα τέτοιο φράγμα καταρρεύσει, ο συσσωρευμένος όγκος νερού μπορεί να απελευθερωθεί απότομα και να προκαλέσει ένα νέο μεγάλο πλημμυρικό κύμα. Ήδη εξετάζεται εάν ο ποταμός Trishuli έχει αποκλειστεί προσωρινά σε στενά σημεία της κοίτης του, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει στον σχηματισμό ενός «φράγματος κατολίσθησης».

Οι κρίσιμες επόμενες ημέρες και οι προβλεπόμενες βροχοπτώσεις

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της κατάστασης στην πληγείσα περιοχή. Προβλέπονται τρεις ημέρες βροχοπτώσεων, οι οποίες αναμένεται να επιβαρύνουν περαιτέρω την ήδη εξαιρετικά επιβαρυμένη περιοχή.

Ο συνδυασμός των βροχοπτώσεων με την αύξηση του όγκου του νερού στη λίμνη και την πιθανότητα σχηματισμού φυσικών φραγμάτων δημιουργεί έναν νέο συναγερμό στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis