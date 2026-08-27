Μια καταστροφική πλημμύρα έπληξε τα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 165 νεκρούς και περισσότερους από 1.000 αγνοούμενους. Οι αρχές του Νεπάλ και της Κίνας έχουν ανασύρει σορούς και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, καθώς ο αριθμός των θυμάτων και των αγνοουμένων αυξάνεται συνεχώς. Η καταστροφή, που συνέβη την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές στην ευρύτερη περιοχή.

Η καταστροφή και η αιτία της

Η φονική πλημμύρα προκλήθηκε από τη δημιουργία ενός μεγάλου τείχους λάσπης και χώματος. Αυτό συνέβη όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε σε κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα. Η κατάρρευση του παγετώνα ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε σεισμό μεγέθους 5,2 βαθμών, καθώς και εκτεταμένες κατολισθήσεις στην περιοχή.

Στο Νεπάλ, η πλημμύρα σάρωσε την κοιλάδα Τρισούλι, στην περιοχή Νουακότ, βόρεια της Κατμαντού, καθώς και την κοιλάδα Μποτεκόσι, ανατολικά της πρωτεύουσας του Νεπάλ. Στην πλευρά του Θιβέτ, η κομητεία Γκιρόνγκ επλήγη επίσης σοβαρά από το φαινόμενο, με τις εικόνες από την περιοχή να δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής.

Ο τραγικός απολογισμός σε νεκρούς και αγνοούμενους

Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 165 ανθρώπους. Η αστυνομία του Νεπάλ ανέσυρε πάνω από 162 πτώματα από οκτώ περιοχές, μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις στη Ρασούβα. Επιπλέον, τρία άτομα σκοτώθηκαν στην πλευρά της Κίνας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών.

Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 1.000, με πολλούς από αυτούς να είναι ξένοι τουρίστες. Στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ, ο αριθμός των αγνοουμένων έχει φτάσει τους 1.000, συμπεριλαμβανομένων 260 ξένων υπηκόων. Στο Νεπάλ, το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε ότι 468 τουρίστες, εκ των οποίων οι 393 είναι ξένοι, συνεχίζουν να μην έχουν βρεθεί. Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη κάποιον αριθμό για τους αγνοούμενους κατοίκους της χώρας.

Μεταξύ των αγνοουμένων βρίσκονται επίσης δεκάδες Νεπαλέζοι αστυνομικοί, στρατιωτικοί και εργαζόμενοι σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Η νεότερη καταγραφή της Αστυνομίας έκανε λόγο για 28 αγνοούμενους αστυνομικούς.

Οι εθνικότητες των αγνοουμένων

Ανάμεσα στους ξένους που αγνοούνται, οι αρχές του Νεπάλ έχουν δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για διάφορες εθνικότητες. Συγκεκριμένα, 142 υπήκοοι Ινδίας βρίσκονται στη λίστα των αγνοουμένων. Επίσης, έχουν αναφερθεί πολίτες από τη Βρετανία, τη Μαλαισία, την Αυστραλία, την Ολλανδία, τις ΗΠΑ, την Πορτογαλία, τη Νότια Αφρική, τη Νότια Κορέα και την Ουκρανία.

Πιο αναλυτικά, η Αυστραλία έχει δηλώσει την απώλεια 34 υπηκόων της, η Ιαπωνία 5, η Ουκρανία 53 και η Νότια Κορέα 9. Η Ρωσία έχει αναφέρει απώλεια επικοινωνίας με τουλάχιστον τέσσερις πολίτες της, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για δύο αγνοούμενους Πορτογάλους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην περίπτωση των Ιταλών. Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι περίπου 90 Ιταλοί είχαν καταγραφεί ως παρόντες στην ευρύτερη περιοχή Νεπάλ και Θιβέτ. Ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι για την κατάστασή τους και ο αριθμός αυτός δεν σημαίνει ότι και οι 90 θεωρούνται αγνοούμενοι.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης και οι ζημιές

Σωστικά συνεργεία εντείνουν τις προσπάθειές τους για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Στην κινεζική πλευρά, περισσότερα από 800 μέλη σωστικών συνεργείων, 150 οχήματα, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και μικρά σκάφη συμμετέχουν ενεργά στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οι αρχές συνεχίζουν επίσης τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων από επικίνδυνες περιοχές, ενώ οι διασώστες αναζητούν επιζώντες μέσα σε τεράστιους όγκους λάσπης και συντριμμιών.

Η καταστροφή έχει αφήσει πίσω της εικόνες ανυπολόγιστων ζημιών. Ο αξιωματούχος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου στο Νεπάλ, Ντέιβιντ Φίσερ, δήλωσε ότι «ολόκληρα χωριά και αγορές σβήστηκαν από τον χάρτη». Σοκαριστικά βίντεο καταγράφουν τη δύναμη των υδάτων, με ένα πολυώροφο κτίριο και ανθρώπους να παρασύρονται από έναν τεράστιο χείμαρρο. Σε άλλο βίντεο, ένα γιγαντιαίο κύμα νερού, που θυμίζει σε ένταση τσουνάμι, εισβάλλει σε χώρο στάθμευσης, παρασύροντας οχήματα και προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Προειδοποιήσεις και το φαινόμενο των πλημμυρών στην περιοχή

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τυχόν φραγμοί σε ποτάμια και ρέματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν νέα ξαφνική άνοδο της στάθμης του νερού, επιδεινώνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση. Οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις είναι συχνό φαινόμενο στο Νεπάλ, στο Θιβέτ και γενικότερα στη Νότια Ασία κατά την περίοδο των μουσώνων, η οποία διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.

Επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει την ένταση τέτοιων φαινομένων, προσθέτοντας μια επιπλέον διάσταση στην πρόκληση που αντιμετωπίζει η περιοχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Topontiki