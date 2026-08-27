Η κατάρρευση παγετώνα στο Νεπάλ και το Θιβέτ άφησε νεκρούς και αγνοούμενους

Μια βιβλική καταστροφή έπληξε τα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς ένας φονικός χείμαρρος από νερό, λάσπη και συντρίμμια σάρωσε κοινότητες, αφήνοντας πίσω του νεκρούς και αγνοούμενους. Η καταστροφή προκλήθηκε από την αιφνίδια κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια, με αποτέλεσμα ολόκληρα χωριά να ισοπεδωθούν και εκατοντάδες ανθρώπους να παρασυρθούν στο πέρασμά της.

Σαρωτικές πλημμύρες και κατολισθήσεις λάσπης

Ο χείμαρρος, που αποτελούνταν από νερό, λάσπη και συντρίμμια, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή των συνόρων Νεπάλ και Θιβέτ. Συγκεκριμένα, η ορμή του νερού και της λάσπης ήταν τόσο ισχυρή που ισοπέδωσε ολόκληρες κοινότητες και χωριά, παρασύροντας στο πέρασμά του εκατοντάδες άτομα.

Η καταστροφή αυτή μεταμόρφωσε την περιοχή σε μια «κόλαση λάσπης», όπως περιγράφεται, με τις συνέπειες να είναι ολέθριες για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της δυσπρόσιτης ορεινής ζώνης. Το σημείο διέλευσης των συνόρων Rasuwagadhi επλήγη σοβαρά από τα ισχυρά ρεύματα, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε όλη την περιοχή.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων είναι βαρύς. Η αστυνομία του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 162 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σαρωτικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη. Στο Θιβέτ, το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua μετέδωσε την Πέμπτη ότι οι κατολισθήσεις λάσπης στοίχισαν τη ζωή σε τρία ακόμη άτομα.

Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν την έκταση της ανθρώπινης τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στα σύνορα των δύο χωρών, με τις αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης και τον εντοπισμό των θυμάτων.

Σχεδόν 1.500 αγνοούμενοι σε Νεπάλ και Θιβέτ

Σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό των αρχών την Πέμπτη, ο αριθμός των αγνοουμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 1.500 άτομα. Μεταξύ αυτών των αγνοουμένων, τουλάχιστον 800 είναι αλλοδαποί υπήκοοι, γεγονός που καταδεικνύει τη διεθνή διάσταση της καταστροφής.

Στο Νεπάλ, οι αστυνομικές και τουριστικές αρχές ανακοίνωσαν ότι στους 826 αγνοούμενους περιλαμβάνονται σχεδόν 600 ξένοι υπήκοοι, προερχόμενοι από περισσότερες από 20 χώρες. Αυτό το μεγάλο πλήθος αλλοδαπών αγνοουμένων οφείλεται στο ότι η πληγείσα περιοχή είναι γνωστή για τους πεζοπόρους και τους προσκυνητές.

Οι εθνικότητες των αγνοουμένων

Μεταξύ των αγνοουμένων ξένων υπηκόων στο Νεπάλ, οι αρχές έχουν καταγράψει συγκεκριμένες εθνικότητες. Συγκεκριμένα, 177 προσκυνητές και τουρίστες κατάγονται από την Ινδία. Επίσης, 63 αγνοούμενοι είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 34 από την Αυστραλία, 33 από τη Βρετανία και 25 από τον Καναδά.

Στο Θιβέτ, το κινεζικό κρατικό δίκτυο CCTV μετέδωσε ότι στην επαρχία Γκιρόνγκ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 558, εκ των οποίων οι 260 είναι αλλοδαποί. Η Υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, δήλωσε ότι οι Αυστραλοί αγνοούμενοι ήταν μέλη ξεχωριστών προσκυνηματικών και περιηγητικών γκρουπ. Η ίδια πρόσθεσε ότι η Αυστραλία συντονίζεται με το Νεπάλ, τον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Επιχειρήσεις διάσωσης και παροχής βοήθειας

Τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ έχουν επιστρατεύσει ελικόπτερα σε μια προσπάθεια εντοπισμού επιζώντων και ρίψης προμηθειών έκτακτης ανάγκης. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στην πληγείσα περιοχή, η οποία αποτελεί μια δυσπρόσιτη ορεινή ζώνη.

Η περιοχή αυτή είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε πεζοπόρους και προσκυνητές που μετακινούνται στη διαδρομή μεταξύ της Λάσα και του Κατμαντού, γεγονός που εξηγεί τον μεγάλο αριθμό αγνοουμένων τουριστών και προσκυνητών.

Με πληροφορίες από: Enikos