Οι αρχές στο Νεπάλ έχουν επιδοθεί σε έναν εφιαλτικό αγώνα δρόμου για τον εντοπισμό εκατοντάδων αγνοουμένων, μετά τις καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Το φονικό κύμα, που προκλήθηκε από την αποκόλληση τμήματος παγετώνα, άφησε πίσω του 162 επιβεβαιωμένους νεκρούς και τεράστιες καταστροφές, με τον απολογισμό να αναμένεται να αυξηθεί όσο συνεχίζονται οι έρευνες.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Η αστυνομία του Νεπάλ έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο 162 ανθρώπων, ανασύροντας πτώματα από οκτώ διαφορετικές περιοχές που επλήγησαν από την φονική πλημμύρα. Οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα μέσα σε τεράστιες εκτάσεις καλυμμένες από λάσπη και συντρίμμια.

Παράλληλα, ο αριθμός των αγνοουμένων παραμένει υψηλός. Σύμφωνα με αξιωματούχους του Νεπάλ, 579 τουρίστες αγνοούνται, εκ των οποίων περισσότεροι από 400 είναι ξένοι υπήκοοι. Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ, ο αριθμός των αγνοουμένων έχει φτάσει τους 558, συμπεριλαμβανομένων 260 ξένων υπηκόων, υπογραμμίζοντας την έκταση της καταστροφής και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Οι εθνικότητες των αγνοουμένων τουριστών

Μεταξύ των ξένων υπηκόων που αγνοούνται, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 33 Βρετανούς, 47 Αμερικανούς, 34 Αυστραλούς και 24 Καναδούς. Αυτά τα στοιχεία επιβεβαιώθηκαν από τον Σουνίλ Σάρμα, εκπρόσωπο του τουριστικού συμβουλίου του Νεπάλ, ο οποίος δήλωσε ότι περίπου 340 ξένοι ήταν μεταξύ των 400 και πλέον τουριστών που αγνοούνταν μετά την καταστροφή.

Εκτός από τις προαναφερθείσες εθνικότητες, η Μαλαισία και η Ιαπωνία έχουν επίσης αναφέρει αγνοούμενους υπηκόους τους. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι οκτώ πολίτες της αγνοούνται, οι οποίοι εργάζονταν σε υδροηλεκτρικό έργο στην πληγείσα περιοχή. Προς το παρόν, δεν υπάρχει καμία πληροφορία για Έλληνες αγνοούμενους.

Η αιτία και η εξέλιξη της φονικής πλημμύρας

Η καταστροφή εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης (26/8), όταν ένα μεγάλο τείχος λάσπης και χώματος δημιουργήθηκε από την αποκόλληση τμήματος ενός παγετώνα. Ο παγετώνας έπεσε σε κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, προκαλώντας την φονική πλημμύρα που έπληξε τα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ.

Ένας τεράστιος όγκος νερού, λάσπης, πάγου και φερτών υλικών κατέβηκε με εξαιρετική ταχύτητα μέσα από τις στενές κοιλάδες των Ιμαλαΐων. Αυτό το πλημμυρικό κύμα, που περιγράφεται ως μαζική ξαφνική πλημμύρα στις παραμεθόριες περιοχές των Ιμαλαΐων, παρέσυρε οικισμούς και υποδομές, δημιουργώντας ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής.

Εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και οικισμούς

Η περιοχή της Ρασούβα, στα βόρεια της πρωτεύουσας Κατμαντού, βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστροφής. Το πλημμυρικό κύμα κινήθηκε κατά μήκος του συστήματος των ποταμών Λέντε, Μπότε Κόσι και Τρισούλι, σαρώνοντας στο πέρασμά του οικισμούς, δρόμους, γέφυρες, εγκαταστάσεις και υδροηλεκτρικά έργα.

Στις περιοχές Τιμούρε, Ρασουαγκάντι και Σιαμπρουμπέσι, η δύναμη του νερού παρέσυρε κτίρια και οχήματα, ενώ ολόκληρες εκτάσεις καλύφθηκαν από λάσπη και ογκόλιθους. Οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες, καθώς τουλάχιστον 19 γέφυρες και σχεδόν 40 χιλιόμετρα οδικού δικτύου παρασύρθηκαν, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Στο Θιβέτ, το συνοριακό πέρασμα του Γκιρόνγκ στην περιοχή Σιγκάτσε επλήγη επίσης με σφοδρότητα. Το κινεζικό πρακτορείο Xinhua μετέδωσε ότι δρόμοι, τηλεπικοινωνίες και ηλεκτροδότηση υπέστησαν σοβαρά προβλήματα, με τις κινεζικές αρχές να επιβεβαιώνουν την έκταση των ζημιών μέχρι το βράδυ της Τετάφνης.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται

Η μάχη των σωστικών συνεργείων για την ανεύρεση αγνοουμένων συνεχίζεται αμείωτη. Διασώστες επιχειρούν μέσα σε τεράστιες εκτάσεις καλυμμένες από λάσπη και συντρίμμια, αναζητώντας παγιδευμένους ανθρώπους. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, λόγω του όγκου των φερτών υλικών και της καταστροφής των υποδομών.

Επιζώντες, καλυμμένοι με λάσπη, μεταφέρονται με εκσκαφείς και φορτηγά σε ασφαλή σημεία, καθώς οι ομάδες διάσωσης προσπαθούν να προσεγγίσουν απομακρυσμένες περιοχές και να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες. Ο αγώνας για τον εντοπισμό και τη διάσωση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki