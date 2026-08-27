Γαλλία: Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες από επίθεση 26χρονου με όχημα σε πεζούς

Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία η επίθεση ενός 26χρονου, ο οποίος έπεσε με το όχημά του πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν σε στάση λεωφορείου στην πόλη Καν. Το περιστατικό συνέβη χθες Τετάρτη το βράδυ, με τον δράστη να οδηγεί το όχημά του με μεγάλη ταχύτητα. Από την επίθεση αυτή, έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν δέκα άλλοι, προτού ο 26χρονος τεθεί υπό κράτηση από τις αρχές.

Η επίθεση στην Καν

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα χθες Τετάρτη το βράδυ, περίπου στις 22:15 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί σε 23:15 ώρα Ελλάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα όχημα έπεσε εσκεμμένα πάνω σε πεζούς που βρίσκονταν σε δημόσιο δρόμο.

Η επίθεση σημειώθηκε συγκεκριμένα σε μια στάση λεωφορείου, η οποία βρίσκεται απέναντι από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Καν και κοντά σε ένα μπαρ της περιοχής. Ο 26χρονος οδηγός, με μεγάλη ταχύτητα, κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου περίμεναν οι πεζοί, προκαλώντας την πρόσκρουση.

Ο τραγικός απολογισμός

Ο απολογισμός της επίθεσης είναι ιδιαίτερα βαρύς, όπως επιβεβαίωσε ο νομάρχης της Καλβαντός, Νταβίντ Κλαβιέρ, ο οποίος μετέβη άμεσα στον τόπο του συμβάντος. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την επίθεση του οχήματος.

Εκτός από τον νεκρό, δέκα άτομα τραυματίστηκαν. Από αυτούς, επτά βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ τρεις άλλοι έχουν υποστεί σοβαρά τραύματα. Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Η σύλληψη του δράστη

Μετά την πρόκληση του φονικού επεισοδίου, ο αυτοκινητιστής τράπηκε σε φυγή από το σημείο της επίθεσης. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Τελικά, ο φερόμενος ως δράστης τέθηκε υπό κράτηση στην Ουιστρεάμ. Η τοποθεσία της σύλληψης απέχει περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τον τόπο της τραγωδίας στην Καν. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη το βράδυ, λίγες ώρες μετά το συμβάν.

Τα στοιχεία του υπόπτου

Ο ύποπτος, όπως διευκρίνισε η εισαγγελία της Καν, είναι 26 ετών. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του νομάρχη Κλαβιέρ, ο δράστης έχει γεννηθεί στη Ρωσία.

Οι αρχές πληροφοριών δεν τον είχαν καταχωρίσει ως γνωστό πρόσωπο. Ωστόσο, ο 26χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία, αλλά μόνο για παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η έρευνα για την υπόθεση είναι σε πλήρη εξέλιξη και περιλαμβάνει την αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Το χρονικό και τα αίτια

Σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας, η οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο, το φονικό επεισόδιο εκτυλίχτηκε έπειτα από προηγηθέντα διαπληκτισμό. Αυτό το στοιχείο αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι στην προσπάθεια των αρχών να κατανοήσουν τα κίνητρα της επίθεσης.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις ενδελεχείς έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν τον 26χρονο να προβεί σε αυτή την εσκεμμένη ενέργεια, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό δέκα άλλων στην Καν.

Με πληροφορίες από: Newsit