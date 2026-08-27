Το Ιράν χαρακτηρίζει «καθαρή παρωδία» το αμερικανικό σχέδιο οικονομικής απομόνωσης

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν απέρριψε με έντονο τρόπο το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στη χώρα, χαρακτηρίζοντάς το «καθαρή παρωδία». Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι η πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, γνωστή ως «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας», στερείται ουσιαστικού περιεχομένου, καθώς περιλαμβάνει ανακοινώσεις κυρώσεων που ήδη ίσχυαν. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται λίγες ώρες μετά τις συνομιλίες μεταξύ του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ και του ομολόγου του από το Μπαχρέιν, σχετικά με τη διατήρηση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν.

Το αμερικανικό σχέδιο «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας»

Η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, που φέρει την ονομασία «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας», έχει ως βασικό στόχο να περιορίσει τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές του Ιράν. Παράλληλα, επιδιώκει να εντείνει την οικονομική απομόνωση της χώρας, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Ουάσινγκτον.

Μέσω αυτής της προσπάθειας, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο Ιράν και να περιορίσουν περαιτέρω τις οικονομικές δραστηριότητες της Τεχεράνης. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας συνεχιζόμενης πολιτικής πίεσης προς την ιρανική κυβέρνηση.

Η έντονη αντίδραση της Τεχεράνης

Η αντίδραση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρωτοβουλία ήταν άμεση και έντονη. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκεΐ, χαρακτήρισε την αμερικανική πολιτική «καθαρή παρωδία». Η δήλωση αυτή έγινε μέσω ανάρτησης του Μπαγκεΐ στην πλατφόρμα X.

Ο Ισμαήλ Μπαγκεΐ υποστήριξε ότι η πολιτική της Ουάσινγκτον στερείται ουσιαστικού περιεχομένου, καθώς, όπως ανέφερε, ανακοινώνονται κυρώσεις οι οποίες βρίσκονταν ήδη σε ισχύ. Αυτό το γεγονός, κατά την ιρανική πλευρά, καθιστά την «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας» μια προσπάθεια χωρίς πραγματικό αντίκτυπο ή νέα μέτρα.

Ο ρόλος του Μπαχρέιν και ο «συνασπισμός»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών επέκρινε επίσης την προσπάθεια της Ουάσινγκτον να παρουσιάσει ως αποτελεσματικό έναν διεθνή συνασπισμό κατά του Ιράν. Στο πλαίσιο αυτής της κριτικής, ο Μπαγκεΐ επικαλέστηκε ειδικότερα τον ρόλο του Μπαχρέιν.

«Στρέφονται στο Μπαχρέιν, μια χώρα χωρίς ουσιαστικά καμία σημαντική οικονομική ανταλλαγή με το Ιράν, για να αποδείξουν ότι ο “συνασπισμός” τους λειτουργεί», δήλωσε ο Μπαγκεΐ. Με αυτή τη δήλωση, η Τεχεράνη αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα και την πραγματική βάση του υποτιθέμενου διεθνούς συνασπισμού που επικαλούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Συνομιλία των υπουργών Οικονομικών ΗΠΑ και Μπαχρέιν

Η ιρανική αντίδραση σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ότι είχε πραγματοποιήσει συνομιλία με τον υπουργό Οικονομικών του Μπαχρέιν, Σεΐχη Σαλμάν μπιν Χαλίφα Αλ Χαλίφα.

Όπως ανέφερε ο Μπέσεντ, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η διατήρηση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν. Η συνομιλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αμερικανικής προσπάθειας για την ενίσχυση των κυρώσεων και τον περιορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων της Τεχεράνης.

Άλλες πτυχές της αμερικανικής πολιτικής

Πέρα από τις οικονομικές κυρώσεις, ο Ισμαήλ Μπαγκεΐ αναφέρθηκε και σε άλλες ενέργειες που αποδίδονται στην αμερικανική πολιτική. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να «σταματήσουν» ιρανικές αθλητικές και ακαδημαϊκές ανταλλαγές.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών υπογράμμισε ότι αυτές οι ανταλλαγές είχαν ήδη «ουσιαστικά νεκρώσει». Αυτό το σημείο ενισχύει την άποψη της Τεχεράνης ότι οι αμερικανικές ανακοινώσεις στερούνται νέων και αποτελεσματικών μέτρων, επαναλαμβάνοντας ενέργειες που είχαν ήδη παύσει να ισχύουν ή να έχουν αντίκτυπο.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos