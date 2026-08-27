Μια βιβλική καταστροφή έπληξε το Νεπάλ και το Θιβέτ, με καταστροφικές πλημμύρες να σαρώνουν παραμεθόριες περιοχές, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 95 ανθρώπων και αφήνοντας εκατοντάδες αγνοούμενους. Την τραγική κατάσταση περιέγραψε Έλληνας κάτοικος της Πουκάρα, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, ο οποίος μίλησε για ένα φοβερό γεγονός που εκτυλίχθηκε μέσα σε ελάχιστα λεπτά, κάνοντας λόγο για χιλιάδες νεκρούς.

Η μαρτυρία Έλληνα κατοίκου στην Πουκάρα

Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Έλληνας κάτοικος που ζει στην Πουκάρα του Νεπάλ, μίλησε στον Alpha και στο MEGA, μεταφέροντας τις δραματικές στιγμές που βιώνει η περιοχή. Ο ίδιος χαρακτήρισε το συμβάν ως «φοβερό» και «ασύλληπτη τραγωδία», τονίζοντας την ταχύτητα με την οποία εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα. «Έγινε μέσα σε 5 λεπτά», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την τεράστια κλίμακα της καταστροφής.

Σε επικοινωνία που είχε με τις αρμόδιες και προξενικές αρχές, ο κ. Γιαννόπουλος επιβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει Έλληνας στη λίστα των αγνοουμένων». Ωστόσο, η εικόνα που μετέφερε για τον συνολικό αριθμό των θυμάτων είναι δυσοίωνη, καθώς ανέφερε πως «εδώ μιλούν για χιλιάδες νεκρούς».

Η εξέλιξη της καταστροφής και οι πρώτες εκτιμήσεις

Σύμφωνα με την περιγραφή του Δημήτρη Γιαννόπουλου, το πρωί, γύρω στις 09:00, ένα φράγμα έσπασε, απελευθερώνοντας τόνους νερού. Ένας ορμητικός χείμαρρος κατέβηκε, παρασύροντας στο πέρασμά του χωριά, πόλεις και γέφυρες. «Είναι η εποχή των Μουσώνων, αλλά αυτό ήταν φοβερό. Έφυγε μια τεράστια λίμνη μέσα στο ποτάμι», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την πρωτοφανή ένταση του φαινομένου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις των αρχών και των ειδικών συγκλίνουν στο ότι πίσω από την καταστροφή βρίσκεται μια αλληλουχία ακραίων φυσικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, μια τεράστια χιονοστιβάδα πάγου και βράχων αποκολλήθηκε από έναν παγετώνα και κατέληξε στον ποταμό Lhende Khola, που αποτελεί παραπόταμο του Bhote Koshi. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια απότομη και εξαιρετικά ισχυρή αύξηση της ροής του νερού προς τις χαμηλότερες περιοχές, προκαλώντας την εκκένωση μιας ολόκληρης λίμνης και την κάθοδο εκατομμυρίων τόνων νερού και φερτών υλικών.

Εκτεταμένες ζημιές και ο κίνδυνος που παραμένει

Η καταστροφή που έπληξε το Νεπάλ και το Θιβέτ χαρακτηρίζεται ως «τεράστια» και «βιβλική». Στο πέρασμα του ορμητικού νερού, παρασύρθηκαν σπίτια, δρόμοι, γέφυρες και υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος περιέγραψε ότι «πήρε σβάρνα ό,τι έβρισκε μπροστά του. Χωριά, πόλεις, γέφυρες, τράπεζες, σχολεία». Ο ίδιος μάλιστα ανέφερε ότι «τελείως τυχαία κι εγώ εχθές πέρασα αυτόν τον δρόμο. Ήταν να το περάσω σήμερα το πρωί, αλλά έβαλε το χέρι του ο Θεός μάλλον», τονίζοντας την οριακή του εμπειρία.

Οι αρχές της περιοχής έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις, καθώς ο κίνδυνος δεν έχει παρέλθει πλήρως. Ένα τμήμα του ποταμού παραμένει αποκλεισμένο ψηλότερα στο βουνό, γεγονός που εγείρει φόβους για ένα νέο, ξαφνικό κύμα πλημμύρας. Η κατάσταση μόλις τώρα έχει αρχίσει να ηρεμεί, αλλά η επαγρύπνηση παραμένει απαραίτητη.

Ο απολογισμός των θυμάτων

Μέχρι στιγμής, οι επίσημες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 95 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών στις παραμεθόριες περιοχές του Νεπάλ και του Θιβέτ. Επιπλέον, εκατοντάδες άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις προσπάθειες εντοπισμού τους να συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Παρά τον επίσημο αριθμό, η μαρτυρία του Έλληνα κατοίκου, Δημήτρη Γιαννόπουλου, υποδηλώνει ότι η πραγματική διάσταση της τραγωδίας μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Όπως ανέφερε, οι συζητήσεις στην περιοχή κάνουν λόγο «ήδη για χιλιάδες νεκρούς», γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της ανθρώπινης απώλειας που έχει προκαλέσει το ακραίο φυσικό φαινόμενο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis