Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τον διάλογο με τη Meta για τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή και εντατικό διάλογο με τον αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Meta, αναφορικά με τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram. Αυτός ο διάλογος έπεται των προκαταρκτικών ευρημάτων που είχαν διατυπωθεί από την Κομισιόν πριν από δύο χρόνια, τα οποία υποδεικνύουν πιθανή παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, επιβεβαίωσε ότι η Meta διατηρεί τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των εν εξελίξει συζητήσεων.

Ο συνεχής διάλογος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη Meta

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί έναν συνεχή διάλογο με την εταιρεία Meta, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, Τόμας Ρενιέ. Οι συζητήσεις αυτές επικεντρώνονται στον τρόπο σχεδιασμού των δύο κορυφαίων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης που διαχειρίζεται η Meta, δηλαδή του Facebook και του Instagram, και ειδικότερα στον εθιστικό χαρακτήρα που μπορεί να έχουν για τους χρήστες.

Ο διάλογος αυτός ξεκίνησε μετά από προκαταρκτικά ευρήματα που είχε διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από δύο χρόνια. Τα ευρήματα αυτά έδειχναν ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός ενδέχεται να παραβιάζει τις διατάξεις του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) λόγω του συγκεκριμένου σχεδιασμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα και ο Νόμος περί Ψηφιακών Υπηρεσιών

Πριν από δύο χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δημοσιεύσει προκαταρκτικά ευρήματα, στα οποία υπογράμμιζε τις ανησυχίες της σχετικά με τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών Facebook και Instagram. Αυτά τα ευρήματα αποτελούν τη βάση για τον τρέχοντα διάλογο με τη Meta.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο εν λόγω σχεδιασμός των δημοφιλών αυτών πλατφορμών μπορεί να συνιστά παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA). Ο DSA είναι ένα σημαντικό νομοθέτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ασφαλούς, προβλέψιμου και αξιόπιστου διαδικτυακού περιβάλλοντος για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η δυνατότητα της Meta να προτείνει δεσμεύσεις στην ΕΕ

Ο Τόμας Ρενιέ, εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας, τόνισε σε ανακοίνωσή του ότι η Meta «συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία μπορεί να υποβάλει προτάσεις για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει.

Οι προτεινόμενες δεσμεύσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας ή στον σχεδιασμό των πλατφορμών της, με στόχο την αντιμετώπιση των ανησυχιών της Κομισιόν σχετικά με τον εθιστικό χαρακτήρα τους και τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών. Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, παρέχοντας στη Meta την ευκαιρία να ανταποκριθεί στις πιέσεις της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχολιάζει τον διακανονισμό στις ΗΠΑ

Την ίδια περίοδο που εξελίσσεται ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Meta κατέληξε σε έναν σημαντικό διακανονισμό με σχεδόν όλες τις αμερικανικές Πολιτείες. Ο διακανονισμός αυτός προβλέπει την καταβολή ενός ποσού ύψους 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία.

Παράλληλα με την οικονομική πτυχή, η συμφωνία στις Ηνωμένες Πολιτείες περιλαμβάνει και μια σειρά από δεσμεύσεις από την πλευρά της Meta. Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε ρητά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα προβεί σε σχολιασμό σχετικά με αυτόν τον διακανονισμό, διαχωρίζοντας έτσι τη διαδικασία της ΕΕ από τις νομικές εξελίξεις στην αμερικανική αγορά.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos