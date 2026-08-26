Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Έλληνας κάτοικος της Πουκάρα του Νεπάλ, μετέφερε μια συγκλονιστική εικόνα πρωτοφανούς καταστροφής που έπληξε την περιοχή. Η καταστροφή προκλήθηκε από ένα καταστροφικό κύμα νερού και λάσπης, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς.

Η εικόνα της καταστροφής

«Αυτό που συνέβη στο Νεπάλ ήταν φοβερό», δήλωσε ο κ. Γιαννόπουλος, περιγράφοντας τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν από τις πρωινές ώρες. Συγκεκριμένα, στις 09:00 το πρωί, ένα φράγμα έσπασε, απελευθερώνοντας τόνους νερού με ορμή. Αυτή η τεράστια ποσότητα νερού μετατράπηκε σε έναν ορμητικό χείμαρρο, ο οποίος παρέσυρε στο πέρασμά του ολόκληρα χωριά, πόλεις και γέφυρες.

Η καταστροφή ήταν τεράστια, όπως τόνισε ο Έλληνας κάτοικος, σημειώνοντας ότι η κατάσταση μόλις τώρα έχει αρχίσει να ηρεμεί. Η σφοδρότητα του φαινομένου είχε ως αποτέλεσμα να εξαφανιστούν ολόκληροι οικισμοί, αφήνοντας πίσω τους ένα τοπίο ερήμωσης.

Χιλιάδες νεκροί και εκτεταμένες ζημιές

Οι πληροφορίες που φτάνουν από την πληγείσα περιοχή του Νεπάλ είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, καθώς γίνεται λόγος για χιλιάδες νεκρούς. Ο Δημήτρης Γιαννόπουλος υπογράμμισε ότι ολόκληρα χωριά και πόλεις έχουν κυριολεκτικά «φύγει», παρασυρμένα από τη μανία των υδάτων.

Σπίτια και κρίσιμες υποδομές παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ πολλοί οικισμοί καλύφθηκαν πλήρως από τόνους λάσπης. Η έκταση της καταστροφής είναι πρωτοφανής, με τις συνέπειες να είναι ορατές σε κάθε σημείο των πληγεισών περιοχών.

Πρωτοφανής σφοδρότητα εν μέσω μουσώνων

Το καταστροφικό φαινόμενο εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων, μια εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, η σφοδρότητα αυτής της συγκεκριμένης εκδήλωσης ήταν πρωτοφανής και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Ο ίδιος περιέγραψε χαρακτηριστικά ότι «έφυγε μια τεράστια λίμνη μέσα στο ποτάμι», υπογραμμίζοντας την τεράστια ποσότητα νερού που κινήθηκε με ορμή. Αυτή η ορμητική ροή παρέσυρε στο πέρασμά της ολόκληρες περιοχές, προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές σε κτίρια και τοπία.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Εν μέσω αυτής της δύσκολης κατάστασης, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στις πληγείσες περιοχές του Νεπάλ. Τα σωστικά συνεργεία καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων και την παροχή βοήθειας στους πληγέντες.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς η πρόσβαση σε πολλές περιοχές είναι δύσκολη λόγω των εκτεταμένων καταστροφών στις υποδομές. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανεύρεση αγνοουμένων και στην αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του πληθυσμού.

Ενημέρωση για Έλληνες και Κύπριους πολίτες

Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια Ελλήνων και Κυπρίων πολιτών που ενδεχομένως να βρίσκονται στην περιοχή, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος ανέφερε ότι επικοινώνησε με τις αρμόδιες προξενικές αρχές.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε από αυτές, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας ή Κύπριος πολίτης καταγεγραμμένος στη λίστα των αγνοουμένων, γεγονός που προσφέρει μια νότα ανακούφισης εν μέσω της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki