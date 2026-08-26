Φονικές πλημμύρες σε Νεπάλ και Θιβέτ: Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και αγνοούμενοι

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ, ενώ σημαντικές καταστροφές και αγνοούμενοι καταγράφονται και στο Θιβέτ. Οι σφοδρές ξαφνικές πλημμύρες σάρωσαν χωριά σε περιοχές κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές. Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Η τραγωδία στο Νεπάλ

Οι φονικές πλημμύρες στο Νεπάλ είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων. Οι περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα είναι η Σιάπρου Μπέσι και η Τιμούρε, οι οποίες βρίσκονται στον ορεινό τομέα Ρασούουα. Στις συγκεκριμένες περιοχές ζουν περίπου 50.000 άνθρωποι, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την ορμή των υδάτων.

Οι καταστροφές είναι εκτεταμένες, καθώς έχουν υποστεί ζημιές δρόμοι, γέφυρες και ενεργειακά έργα. Αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή η πλήρης εκτίμηση του μεγέθους των καταστροφών στις πληγείσες περιοχές.

Η κατάσταση στο Θιβέτ και οι αγνοούμενοι

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στο Θιβέτ, έχουν αναφερθεί «σημαντικές απώλειες» μετά από μια κατολίσθηση λάσπης. Η κατολίσθηση έπληξε μια χερσαία διάβαση που συνδέει την Κίνα με το Νεπάλ. Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, υπάρχουν επίσης αγνοούμενοι εξαιτίας του φαινομένου.

Η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και στις δύο πλευρές των συνόρων, με τις αρχές να προσπαθούν να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της κατάστασης. Οι συνέπειες των φυσικών φαινομένων είναι σοβαρές τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε υλικές ζημιές.

Επιχειρήσεις διάσωσης και προειδοποιήσεις

Οι αρχές του Νεπάλ έχουν κινητοποιηθεί άμεσα, στέλνοντας ελικόπτερα για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Ωστόσο, η πολύ υψηλή στάθμη των υδάτων αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, καθώς δεν επιτρέπει προς το παρόν την προσγείωση των ελικοπτέρων στις περισσότερο πληγείσες περιοχές, καθιστώντας δύσκολη την πρόσβαση και την παροχή βοήθειας.

Ο διοικητής του τομέα, Ναρέντρα Παριγιάρ, δήλωσε ότι «μπορεί να υπάρχουν βαριές απώλειες ή απώλειες περιουσιών, αλλά δεν μπορώ να πω με σιγουριά αυτή την ώρα». Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους που διαμένουν στις όχθες του ποταμού Μπότε Κόσι να μετακινηθούν άμεσα σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, προκειμένου να προστατευθούν από την περαιτέρω άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Η ορμή των υδάτων και οι συνέπειες

Υπάρχουν αναφορές ότι εργοτάξια υποδομών σε γειτονικά χωριά παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά των πλημμυρών. Η δύναμη των υδάτων ήταν τόσο μεγάλη που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατασκευές και έργα που βρίσκονταν κοντά στις όχθες των ποταμών.

Μια μεγάλη πλημμυρική ροή εισήλθε στον ποταμό Μπότε Κόσι του Νεπάλ από την πλευρά του Θιβέτ, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση προειδοποιήσεων σε ολόκληρη τη λεκάνη του ποταμού Τρισούλι. Η ροή των υδάτων ακολουθεί μια διαδρομή από τον Μπότε Κόσι προς τον Τρισούλι, και στη συνέχεια προς τους ποταμούς Ναραγιάνι/Γκάντακ, φτάνοντας τελικά στην περιοχή του Μπιχάρ και στον Γάγγη.

Δραματικές μαρτυρίες

Αυτόπτης μάρτυνας περιέγραψε τη δραματική στιγμή που τα νερά άρχισαν να κατακλύζουν την περιοχή, αναφέροντας πως «όλα συνέβησαν ξαφνικά». Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, όπως δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο Onlinekhabar, οι κάτοικοι άκουσαν αρχικά έναν δυνατό κρότο, τον οποίο παρομοίασε με «έκρηξη ηφαιστείου».

Αμέσως μετά τον κρότο, άρχισαν να ακούγονται φωνές και οι άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι για να σωθούν από την ορμή των υδάτων. Η ξαφνική και βίαιη εκδήλωση των πλημμυρών άφησε ελάχιστο χρόνο αντίδρασης στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta