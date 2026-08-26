Σχέδια Τουρκίας για σενάρια «κρίσεων και πολέμου»: Προετοιμασίες Άγκυρας και αναφορές σε Ελλάδα - Ισραήλ

Η Τουρκία προχωρά σε σχεδιασμούς πολεμικών σεναρίων, εν μέσω της επέκτασης των αμυντικών δεσμών μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, σύμφωνα με επίσημη επιστολή που αποκαλύφθηκε. Το Υπουργείο Άμυνας της χώρας διεξάγει προετοιμασίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα καταστάσεων, από τη διαχείριση κρίσεων και την αυξημένη ένταση μέχρι και τον άμεσο πόλεμο.

Η Άγκυρα παρακολουθεί με έκδηλη ανησυχία την ταχέως αναπτυσσόμενη στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ελλάδα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα που επικαλείται κυβερνητικό έγγραφο.

Οι τουρκικές προετοιμασίες για σενάρια κρίσης

Σε επιστολή που απεστάλη στο τουρκικό κοινοβούλιο στις 10 Αυγούστου, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, αναφέρει ρητά ότι οι μελέτες για «πιθανή κρίση, ένταση και πόλεμο» στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Τουρκία συνεχίζονται.

Οι εν λόγω μελέτες διεξάγονται σε στενό συντονισμό με όλους τους αρμόδιους κρατικούς θεσμούς, υποδηλώνοντας μια ευρεία προσέγγιση στον σχεδιασμό. Η επιστολή αυτή αποτελεί επίσημη επιβεβαίωση των προετοιμασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η «άνευ προηγουμένου» αναφορά στον πόλεμο

Η αναφορά στη λέξη «πόλεμος» στην επιστολή του υπουργού Άμυνας θεωρείται μια ασυνήθιστα ευθεία και άνευ προηγουμένου αλλαγή στο δόγμα των πολεμικών σχεδίων της Τουρκίας. Η διατύπωση περί συντονισμού με «όλες τις μονάδες του κράτους» υποδηλώνει ότι ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στα στενά στρατιωτικά όρια.

Αντιθέτως, περιλαμβάνει μια ευρύτερη κινητοποίηση εθνικών πόρων, ως απάντηση σε αυτό που η Άγκυρα αντιλαμβάνεται ως έναν νέο εχθρικό άξονα στη γειτονιά της. Το έγγραφο υπογραμμίζει, επίσης, ότι η προστασία των συμφερόντων της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο θα διασφαλιστεί «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Η κοινοβουλευτική ερώτηση και οι ελληνικές δραστηριότητες

Η επιστολή του υπουργείου Άμυνας ήρθε ως απάντηση σε κοινοβουλευτική ερώτηση που είχε υποβάλει ο Χασάν Οζτουρκμέν, νεοεθνικιστής βουλευτής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP). Ο βουλευτής ζήτησε συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με την αναφερόμενη στρατιωτική συγκέντρωση στα ελληνικά νησιά.

Επίσης, ο Οζτουρκμέν έθεσε ερωτήματα για την απόκτηση ισραηλινών οπλικών συστημάτων από την Αθήνα. Συγκεκριμένα, ρώτησε εάν η Ελλάδα κατασκευάζει υπόγειες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εάν αναβαθμίζει διαδρόμους για μαχητικά αεροσκάφη στα νησιά του Αιγαίου και εάν αναπτύσσει ισραηλινά συστήματα αεράμυνας ή συστοιχίες Patriot. Παράλληλα, ζήτησε πληροφορίες για τα αντίμετρα που αναπτύσσει η Τουρκία ενάντια στην υπό σχεδιασμό ελληνική αντιαεροπορική ασπίδα «Αχίλλειος Ασπίδα».

Η απάντηση του υπουργού Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, απέφυγε να δώσει επιχειρησιακές λεπτομέρειες σχετικά με τα τουρκικά αντίμετρα. Ωστόσο, τόνισε ότι το υπουργείο παρακολουθεί συνεχώς τις ελληνικές δραστηριότητες, οι οποίες, κατά την Άγκυρα, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα τουρκικά δικαιώματα.

Ο Γκιουλέρ υπογράμμισε ότι λαμβάνονται ταχέως τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των δραστηριοτήτων. Η απάντησή του εστιάζει στην παρακολούθηση και την άμεση αντίδραση στις εξελίξεις.

Ευκαιρίες και κίνδυνοι για την Άγκυρα

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Τούρκου υπουργού Άμυνας ότι το νέο περιβάλλον δεν κρύβει μόνο κινδύνους, αλλά δημιουργεί και «ευκαιρίες» για την προώθηση των τουρκικών εθνικών συμφερόντων. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια διττή προσέγγιση της Άγκυρας στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η Τουρκία φαίνεται να αξιολογεί το περιβάλλον όχι μόνο ως πηγή απειλών, αλλά και ως πεδίο για την επίτευξη στρατηγικών στόχων. Η φράση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της τουρκικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, όπως διατυπώνεται από επίσημα χείλη.

Με πληροφορίες από: Reader