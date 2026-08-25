Η νέα διοίκηση της ΚΟΚ επισκέφθηκε τα γραφεία της ΕΟΚ

Η νέα ηγεσία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΚΟΚ) πραγματοποίησε επίσκεψη στα γραφεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) στην Αθήνα. Τους εκπροσώπους της ΚΟΚ υποδέχθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, μία ημέρα μετά τον φιλικό αγώνα μεταξύ των Εθνικών ομάδων Ελλάδας και Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις μεταξύ των δύο ομοσπονδιών και εκφράστηκε η αμοιβαία διάθεση για διεύρυνση της συνεργασίας τους σε πολλαπλά επίπεδα.

Η επίσκεψη της κυπριακής αντιπροσωπείας

Η επίσκεψη της νέας ηγεσίας της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στα γραφεία της ΕΟΚ έλαβε χώρα την επόμενη ημέρα από την διεξαγωγή του ιστορικού φιλικού αγώνα μεταξύ των Εθνικών ομάδων Ελλάδας και Κύπρου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, Βαγγέλης Λιόλιος, υποδέχθηκε θερμά τους εκπροσώπους της Κυπριακής Ομοσπονδίας, οι οποίοι συνοδεύουν την ομάδα τους στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η συγκεκριμένη συνάντηση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αφορούσε τη νέα ηγεσία της ΚΟΚ, η οποία είχε πρόσφατα αναλάβει τα καθήκοντά της. Η παρουσία της νέας διοίκησης στα γραφεία της ΕΟΚ σηματοδοτεί τη συνέχεια και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο ομοσπονδιών, σε μια περίοδο που ο αθλητισμός αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας.

Τα πρόσωπα της κυπριακής αντιπροσωπείας

Την αντιπροσωπεία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η οποία επισκέφθηκε την Αθήνα, αποτελούσαν ο πρόεδρος της ΚΟΚ, Λούης Δημητρίου, ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας, Μαρίνος Μήτρου, καθώς και ο υπεύθυνος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδόπουλος. Η παρουσία τους υπογράμμισε τη σοβαρότητα και τη σημασία που αποδίδεται στη συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία.

Από την πλευρά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, στην εγκάρδια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε ήταν παρών, εκτός από τον πρόεδρο Βαγγέλη Λιόλιο, και ο γενικός διευθυντής της ΕΟΚ, Ντίνος Σβερκούνου. Η σύνθεση των παρευρισκομένων από αμφότερες τις πλευρές έδειξε την πρόθεση για ουσιαστικό διάλογο και ενίσχυση των σχέσεων.

Επιβεβαίωση άριστων σχέσεων και διεύρυνση συνεργασίας

Κατά τη διάρκεια της εγκάρδιας συζήτησης που διεξήχθη στα γραφεία της ΕΟΚ, επιβεβαιώθηκαν οι άριστες σχέσεις που παραδοσιακά διατηρούν οι δύο ομοσπονδίες. Η συνάντηση αποτέλεσε μια ευκαιρία για τις δύο πλευρές να τονίσουν την κοινή τους πορεία και τους ισχυρούς δεσμούς που συνδέουν τον ελληνικό και τον κυπριακό αθλητισμό, ειδικότερα στο χώρο του μπάσκετ.

Πέρα από την επιβεβαίωση των υφιστάμενων καλών σχέσεων, εκφράστηκε και η αμοιβαία διάθεση για διεύρυνση της συνεργασίας με κάθε δυνατό τρόπο και σε κάθε ευκαιρία. Αυτό υποδηλώνει την πρόθεση για ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών και δράσεων που θα ενισχύσουν περαιτέρω την αλληλεπίδραση και την κοινή ανάπτυξη του μπάσκετ σε Ελλάδα και Κύπρο.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην εξεύρεση τρόπων για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας, καλύπτοντας ενδεχομένως τομείς όπως η ανάπτυξη των υποδομών, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η οργάνωση κοινών εκδηλώσεων ή η στήριξη των εθνικών ομάδων. Η δέσμευση για διεύρυνση της συνεργασίας αποτελεί ένα θετικό μήνυμα για το μέλλον του αθλήματος στις δύο χώρες.

Ο ιστορικός φιλικός αγώνας και οι επερχόμενες αναμετρήσεις

Η επίσκεψη της κυπριακής αντιπροσωπείας ακολούθησε άμεσα το ιστορικό, πρώτο παιχνίδι που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα μεταξύ των Εθνικών ομάδων καλαθοσφαίρισης Ελλάδας και Κύπρου. Ο αγώνας αυτός διεξήχθη την προηγούμενη ημέρα, στις 24 Αυγούστου, και αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για τις αθλητικές σχέσεις των δύο χωρών, προσφέροντας παράλληλα ένα θέαμα υψηλού επιπέδου.

Στον αγώνα αυτό, η Εθνική Ανδρών της Ελλάδας κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της στα φιλικά παιχνίδια, επικρατώντας της Κύπρου με τελικό σκορ 82-75. Η αναμέτρηση αυτή λειτούργησε ως ένα σημαντικό τεστ προετοιμασίας για την ελληνική ομάδα, ενόψει των επερχόμενων κρίσιμων αγώνων της.

Η ελληνική Εθνική ομάδα έχει μπροστά της δύο σημαντικές αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Συγκεκριμένα, θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και στη συνέχεια την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Αυτοί οι αγώνες είναι καθοριστικοί για την πορεία της ομάδας προς την πρόκριση στην κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta