Λευκό ραγού: Η παραδοσιακή συνταγή της νότιας Ιταλίας χωρίς ντομάτα

Το ragù bianco, ή λευκό ραγού, αποτελεί μια παραδοσιακή ιταλική σάλτσα κρέατος με καταγωγή από τη νότια Ιταλία. Η ιδιαίτερη συνταγή του δεν περιλαμβάνει ντομάτα, προσφέροντας μια διαφορετική γευστική εμπειρία σε σχέση με την κλασική μπολονέζ. Αυτή η προσέγγιση χαρίζει στη σάλτσα μια πιο απαλή, πλούσια και αρωματική γεύση. Παρόλο που είναι ένα χορταστικό κυρίως γεύμα, χαρακτηρίζεται ως ένα ελαφρύ, φρέσκο και καλοκαιρινό πιάτο.

Η ιδιαιτερότητα του λευκού ραγού

Η βασική διαφοροποίηση του ragù bianco έγκειται στην απουσία ντομάτας από την παρασκευή του. Αυτό το χαρακτηριστικό το διαχωρίζει από την ευρέως γνωστή κόκκινη μπολονέζ, προσφέροντας μια διαφορετική παλέτα γεύσεων.

Η συνταγή βασίζεται σε αρκετά βότανα και μπαχαρικά, τα οποία συμβάλλουν στην πλούσια και αρωματική του γεύση. Παρά την πλούσια σύστασή του, θεωρείται ένα ελαφρύ και φρέσκο πιάτο, ιδανικό για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Τα βασικά συστατικά

Για την παρασκευή του λευκού ραγού απαιτούνται 680 γραμμάρια ανάμεικτου κιμά, εκ των οποίων τα 450 γραμμάρια είναι μοσχαρίσιος και τα 230 γραμμάρια χοιρινός. Στα βασικά υλικά περιλαμβάνονται επίσης 1 ½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ως συνοδευτικό, προτείνονται 500 γραμμάρια ζυμαρικών, όπως παπαρδέλες, ταλιατέλες ή ριγκατόνι, τα οποία δένουν αρμονικά με την πλούσια σάλτσα. Η συνταγή περιλαμβάνει επίσης πανσέτα, ελαιόλαδο, λευκό κρασί, ζωμό κοτόπουλου και γάλα, καθώς και μια ποικιλία λαχανικών και αρωματικών.

Η προετοιμασία του σοφρίτο και του κιμά

Η διαδικασία ξεκινά με την ετοιμασία του σοφρίτο, το οποίο μπορεί να γίνει είτε κόβοντας τα λαχανικά με μαχαίρι, είτε χρησιμοποιώντας πολυμηχάνημα, είτε τρίβοντάς τα στη χοντρή πλευρά του τρίφτη. Σε ένα μεγάλο και φαρδύ τηγάνι, ζεσταίνεται ελαιόλαδο σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά, προστίθεται η πανσέτα και μαγειρεύεται για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να βγει το λίπος της.

Στη συνέχεια, προστίθεται το σοφρίτο και σοτάρεται σε μέτρια φωτιά για περίπου 5 λεπτά, μέχρι τα λαχανικά να μαλακώσουν και τα κρεμμύδια να γίνουν διάφανα. Το σοφρίτο και η πανσέτα μεταφέρονται σε ένα μπολ και αφήνονται στην άκρη. Ακολουθεί το ψήσιμο του κιμά σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, σπάζοντας το κρέας με ξύλινη κουτάλα μέχρι να ροδίσει, χωρίς συχνό ανακάτεμα για να αποκτήσει χρώμα και γεύση.

Το σιγανό μαγείρεμα και τα αρώματα

Αφού ροδίσει ο κιμάς, σβήνεται με λευκό κρασί, ξύνοντας τον πάτο του τηγανιού για να ξεκολλήσουν τα υπολείμματα. Μόλις εξατμιστεί το κρασί, η φωτιά χαμηλώνει σε μέτρια προς χαμηλή ένταση. Προστίθενται το σοφρίτο, το σκόρδο, το δεντρολίβανο, το θυμάρι, το φασκόμηλο, το μοσχοκάρυδο, το αλάτι και το πιπέρι.

Ρίχνεται 1 φλιτζάνι ζωμού κοτόπουλου και περίπου το 1/3 του φλιτζανιού γάλα, ανακατεύεται καλά και το ραγού μισοσκεπάζεται. Σιγοβράζει αρχικά για περίπου 30 λεπτά, ανακατεύοντας μία ή δύο φορές, προσθέτοντας λίγο ζωμό κοτόπουλου αν χρειαστεί. Στη συνέχεια, προστίθεται άλλο 1/3 του φλιτζανιού γάλα και ο υπόλοιπος ζωμός κοτόπουλου, και το σιγανό μαγείρεμα συνεχίζεται για άλλα 30 ή 40 λεπτά. Το μίγμα πρέπει να παραμείνει κρεμώδες, παχύρρευστο και γυαλιστερό, ούτε πολύ στεγνό ούτε αραιό σαν σούπα, με τη γυαλάδα να αποτελεί ένδειξη σωστής ομογενοποίησης του λίπους και ετοιμότητας της σάλτσας.

Με πληροφορίες από: Topontiki