Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης

Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 72 ετών ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Ο καλλιτέχνης εντοπίστηκε νεκρός το απόγευμα της Δευτέρας 24 Αυγούστου, μέσα στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια. Ο θάνατός του προκάλεσε ανησυχία, καθώς ο 72χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που οδήγησε σε αναζήτηση.

Ο εντοπισμός και η έρευνα των αρχών

Ο Χρήστος Μαρκίδης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην κατοικία του, έπειτα από αναζήτηση ημερών. Τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές φαίνεται να ενισχύουν την εκδοχή της αυτοχειρίας, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΑΤ Εξαρχείων, το οποίο εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Στόχος είναι να εξακριβωθούν με ακρίβεια οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη.

Το βιογραφικό του Χρήστου Μαρκίδη

Ο Χρήστος Μαρκίδης γεννήθηκε στη Δράμα το 1954. Η ακαδημαϊκή του πορεία στον χώρο της τέχνης ξεκίνησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Εκεί, φοίτησε Ζωγραφική από το 1974 έως το 1979, αποκτώντας τις βάσεις για την μετέπειτα καλλιτεχνική του διαδρομή.

Η πλούσια ζωγραφική του δράση

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας, ο Χρήστος Μαρκίδης παρουσίασε το έργο του σε δεκατέσσερις ατομικές εκθέσεις. Αυτές οι εκθέσεις του έδωσαν την ευκαιρία να αναδείξει την προσωπική του ματιά και τεχνοτροπία στο κοινό.

Παράλληλα, η συμμετοχή του ήταν έντονη και σε ομαδικές εκθέσεις, καθώς έλαβε μέρος σε περισσότερες από εβδομήντα τέτοιες διοργανώσεις. Οι ομαδικές εκθέσεις στις οποίες συμμετείχε πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, διευρύνοντας την αναγνώριση του έργου του.

Η σημαντική του συμβολή στην ποίηση

Πέρα από την ενασχόλησή του με τη ζωγραφική, ο Χρήστος Μαρκίδης είχε μια εξίσου σημαντική παρουσία στον χώρο της ποίησης. Είχε εκδώσει έξι ποιητικές συλλογές, οι οποίες αποτυπώνουν το λογοτεχνικό του ταλέντο και την ευαισθησία του.

Οι πρώτες του ποιητικές συλλογές ήταν το «Μονόζυγο-Τέσσερα Σχεδιάσματα», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Διάττων το 1999 και ήταν εκτός εμπορίου, καθώς και το «Έως», επίσης από τις εκδόσεις Διάττων το 2001, το οποίο ήταν επίσης εκτός εμπορίου. Ακολούθησε το «Άτια στο σκοτεινό νερό» από τις Εκδόσεις του Φοίνικα το 2003, επίσης εκτός εμπορίου.

Στη συνέχεια, εκδόθηκαν οι συλλογές «Κιννάβαρι» από την Άγρα το 2009, «Δράκων κατήλθες» από τις εκδόσεις Τυπωθήτω-Λάλον Ύδωρ το 2013, και «Έρεβος ή το άλλο φως» από τις Εκδόσεις του Φοίνικα το 2020, συμπληρώνοντας το ποιητικό του έργο.

Το δοκιμιακό του πεζογράφημα «Κατάματα»

Στο συγγραφικό έργο του Χρήστου Μαρκίδη περιλαμβάνονται επίσης τα δοκιμιακά πεζογραφήματα με τίτλο «Κατάματα». Το έργο αυτό κυκλοφόρησε αρχικά από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης το 2005, σημειώνοντας την είσοδό του στον χώρο του πεζογραφήματος.

Το «Κατάματα» επανεκδόθηκε το 2014, πάλι από τις εκδόσεις Γαβριηλίδης, ενώ το 2022 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Αρμός. Αυτές οι εκδόσεις αναδεικνύουν τη διαχρονική αξία και το ενδιαφέρον για το δοκιμιακό του έργο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Enikos