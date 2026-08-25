Νέο κληρονομικό δίκαιο: Αλλαγές σε διαθήκες και δικαιώματα συγγενών από τον Σεπτέμβριο του 2026

Ουσιαστικές αλλαγές εισάγονται στο κληρονομικό δίκαιο, οι οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά τις διαθήκες, τις κληρονομιές, καθώς και τα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων. Οι νέες διατάξεις τίθενται σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στη διαχείριση των κληρονομικών υποθέσεων στην Ελλάδα.

Οι προωθούμενες αλλαγές αναμένεται να επηρεάσουν άμεσα όλους όσοι επιθυμούν να συντάξουν διαθήκη, να διασφαλίσουν την περιουσία τους για τους κληρονόμους τους ή να διαχειριστούν υφιστάμενες κληρονομικές υποθέσεις. Το νομοσχέδιο, που προέρχεται από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, φέρνει μια σειρά από τροποποιήσεις που στοχεύουν στην απλοποίηση και την προστασία.

Το νομοσχέδιο και οι βασικές του προβλέψεις

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών φέρει τον τίτλο «Πλαίσιο για τις κοινωφελείς περιουσίες, ιδρύματα, σχολάζουσες κληρονομίες και δωρεές προς το Δημόσιο». Μέσα από αυτό το πλαίσιο, εισάγονται συγκεκριμένες αλλαγές που αναμορφώνουν πτυχές του κληρονομικού δικαίου.

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την απλοποίηση της διαδικασίας σύνταξης της δημόσιας διαθήκης. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να διευκολύνει τους πολίτες που επιλέγουν αυτή τη μορφή διαθήκης, καθιστώντας την πιο προσβάσιμη και λιγότερο γραφειοκρατική.

Αλλαγές στις «μυστικές» διαθήκες και προστασία κληρονόμων

Εκτός από την απλοποίηση της δημόσιας διαθήκης, το νέο κληρονομικό δίκαιο επιφέρει αλλαγές και στις «μυστικές» διαθήκες. Πλέον, για την εγκυρότητά τους, θα απαιτούνται δύο μάρτυρες, μια ρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και τη νομική ασφάλεια αυτών των εγγράφων.

Παράλληλα, το νομοσχέδιο δίνει έμφαση στην προστασία των κληρονόμων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται μεγαλύτερη προστασία για τους κληρονόμους απέναντι σε υπέρογκα χρέη του αποθανόντος. Αυτή η πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θωρακίζει τους κληρονόμους από το ενδεχόμενο να επωμιστούν δυσβάσταχτα οικονομικά βάρη που δεν δημιούργησαν οι ίδιοι.

Με πληροφορίες από: cnn.gr