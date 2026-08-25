Η Ελλάδα στην κορυφή των προορισμών για ξένους συνταξιούχους

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους καλύτερους προορισμούς για συνταξιούχους, προσελκύοντας όλο και περισσότερους που αναζητούν κατοικίες για μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα. Οι λόγοι που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστική περιλαμβάνουν τις ανταγωνιστικές τιμές ακινήτων, την ποιότητα ζωής, το κλίμα και το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης σε σχέση με άλλες χώρες.

Ελλάδα: Κορυφαίος προορισμός για συνταξιούχους

Η χώρα μας έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κορυφαίους προορισμούς για συνταξιούχους από το εξωτερικό. Το ενδιαφέρον για μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αυξάνεται συνεχώς, με τους ξένους να αναζητούν κατοικίες για να εγκατασταθούν.

Σύμφωνα με έρευνα της Elxis at Home, η οποία δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα παραμένουν ανταγωνιστικές σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Παράλληλα, υπάρχει ιδιαίτερα ισχυρό ενδιαφέρον για νεόδμητα ακίνητα, καθώς και για κατοικίες που αγοράζονται ακόμη και από τα σχέδια.

Οι περιοχές που προτιμούν οι ξένοι αγοραστές

Η Κρήτη αποτελεί αυτή τη στιγμή έναν από τους ισχυρότερους πόλους έλξης για ξένα κεφάλαια που κατευθύνονται στην ελληνική παραθεριστική κατοικία. Στα στοιχεία της Elxis, η Κρήτη συγκεντρώνει το 42,9% της συνολικής ζήτησης.

Ακολουθεί η Πελοπόννησος με ποσοστό 22,9% της ζήτησης, η οποία κερδίζει έδαφος καθώς συνδυάζει χαμηλότερες τιμές με νέες και μεγάλες κατασκευές. Αυτό δημιουργεί περισσότερες επιλογές για αγοραστές που επιθυμούν σύγχρονες κατοικίες χωρίς να χρειάζεται να κινηθούν στα επίπεδα τιμών ακριβότερων νησιωτικών προορισμών. Τα νησιά του Ιονίου βρίσκονται στην τρίτη θέση με 12,7% της ζήτησης. Στο Αιγαίο, το ενδιαφέρον είναι μικρότερο, αλλά περιοχές όπως η Ρόδος, η Νάξος και η Σάμος παραμένουν στο ραντάρ των ξένων αγοραστών.

Ελκυστικό φορολογικό καθεστώς

Ένας από τους βασικούς λόγους που καθιστούν την Ελλάδα ελκυστική για τους ξένους συνταξιούχους είναι το φορολογικό καθεστώς που έχει θεσπιστεί. Αυτό προβλέπει ενιαίο φορολογικό συντελεστή μόλις 7% για εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό. Το συγκεκριμένο καθεστώς μπορεί να διαρκέσει έως και 15 χρόνια, προσφέροντας μακροπρόθεσμη φορολογική σταθερότητα.

Για να ενταχθεί κάποιος σε αυτό το καθεστώς, απαιτείται, μεταξύ άλλων, να διαμένει στην Ελλάδα για τουλάχιστον 183 ημέρες τον χρόνο. Επιπλέον, θα πρέπει να πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις ως προς την προηγούμενη φορολογική του κατοικία και τη χώρα προέλευσης.

Χαμηλότερο κόστος διαβίωσης και ποιότητα ζωής

Πέρα από τα φορολογικά κίνητρα, η Ελλάδα αποτελεί πόλο έλξης για ξένους αγοραστές και για μια σειρά από άλλους λόγους, όπως αναφέρει η Καθημερινή. Η ποιότητα ζωής, το κλίμα και το χαμηλότερο κόστος διαβίωσης σε σχέση με τη χώρα προέλευσης των συνταξιούχων είναι βασικοί παράγοντες. Φυσικά, το κόστος απόκτησης των ακινήτων παίζει επίσης σημαντικό ρόλο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το κόστος ζωής για έναν συνταξιούχο στην Ελλάδα είναι 30% έως 50% χαμηλότερο σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, είναι έως και 30% οικονομικότερο σε σχέση με τη δυτική και βόρεια Ευρώπη. Για μεγάλο μέρος των αγοραστών, ο βασικός στόχος της αγοράς κατοικίας είναι η ιδιοκατοίκηση, έστω και για ένα μέρος του χρόνου.

Με πληροφορίες από: Topontiki