Ο σπουδαίος παλαιστίνιος καλλιτέχνης Σλιμάν Μανσούρ πέθανε σε ηλικία 79 ετών

Ο Σλιμάν Μανσούρ, ένας από τους επιφανέστερους παλαιστίνιους καλλιτέχνες, έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 79 ετών. Ο διακεκριμένος ζωγράφος, γλύπτης, καρτουνίστας και συγγραφέας πέθανε στο σπίτι του στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η οικογένειά του ανακοίνωσε την απώλεια, τονίζοντας την τεράστια κληρονομιά που αφήνει πίσω του. Τα έργα του Μανσούρ ήταν βαθιά συνδεδεμένα με τις παλαιστινιακές παραδόσεις και τον αγώνα του λαού του.

Η ανακοίνωση της οικογένειας και η κληρονομιά του

Η οικογένεια του Σλιμάν Μανσούρ προέβη σε ανακοίνωση, περιγράφοντας την απώλεια με λόγια βαθιάς θλίψης. «Γράφτηκε το τελευταίο κεφάλαιο. Με την καρδιά σφιγμένη από ανείπωτη θλίψη, ανακοινώνουμε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας έφυγε από αυτόν τον κόσμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια ανακοίνωση, η οικογένεια υπογράμμισε την κληρονομιά του καλλιτέχνη. «Για τον κόσμο, αφήνει πίσω του μια ζωή γεμάτη ομορφιά και μνήμη, καθώς και μια κληρονομιά που θα διαιωνώνεται μέσα από όλους τους ανθρώπους που σημάδεψε την ύπαρξή τους», σημειώθηκε. Για τα μέλη της οικογένειάς του, ο Σλιμάν Μανσούρ ήταν «η πηγή της αγάπης, της δύναμης και το καταφύγιό μας».

Η ζωή και το έργο ενός εθνικού συμβόλου

Ο Σλιμάν Μανσούρ γεννήθηκε το 1947 στο Μπιρζέιτ, μια περιοχή βόρεια της Ραμάλα. Σπούδασε Καλές Τέχνες και Σχέδιο στην Ιερουσαλήμ, θέτοντας τις βάσεις για μια λαμπρή καριέρα που θα τον καθιέρωνε ως έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της παλαιστινιακής τέχνης.

Τα έργα του Μανσούρ ήταν άρρηκτα συνδεδεμένα με την ταυτότητα και την ιστορία του παλαιστινιακού λαού. Αποτύπωναν με μοναδικό τρόπο τις παλαιστινιακές παραδόσεις και τον αγώνα υπό την ισραηλινή κατοχή. Μέσα από την τέχνη του, διερεύνησε θέματα όπως ο εκτοπισμός, η ψυχική δύναμη, η αντίσταση και ο άρρηκτος δεσμός των Παλαιστινίων με την πατρίδα τους.

Η «καμήλα των δεινών» και η αναγνώριση

Το παλαιστινιακό υπουργείο Πολιτισμού τίμησε τον εκλιπόντα καλλιτέχνη, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της σύγχρονης εικαστικής παλαιστινιακής τέχνης». Η καριέρα του, που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παλαιστινιακής εικαστικής και εθνικής μνήμης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πιο γνωστό του έργο, «Η καμήλα των δεινών», το οποίο φιλοτεχνήθηκε το 1973. Το έργο αυτό απεικονίζει έναν ηλικιωμένο Παλαιστίνιο να κουβαλά στην πλάτη του την πόλη της Ιερουσαλήμ και έχει αναγνωριστεί ως «εθνικό και καλλιτεχνικό σύμβολο». Το υπουργείο τόνισε πως το σύνολο του έργου του Σλιμάν Μανσούρ αποτελεί «μάρτυρα της παλαιστινιακής ιστορίας και θεματοφύλακα της παλαιστινιακής ταυτότητας».

Τιμές και βραβεία για έναν πρωτοπόρο

Η γκαλερί Zawyeh της Ραμάλα εξέφρασε τη θλίψη της για την «τεράστια απώλεια», αποχαιρετώντας μια «σημαντική μορφή της τέχνης». Η γκαλερί αναγνώρισε τη συμβολή του Μανσούρ στην ανάδειξη κρίσιμων θεμάτων που αφορούν τον παλαιστινιακό λαό.

Κατά τη διάρκεια της μακράς και παραγωγικής του πορείας, ο Σλιμάν Μανσούρ τιμήθηκε με πλήθος βραβείων. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει το βραβείο Unesco-Sharjah για τον αραβικό πολιτισμό, το οποίο του απονεμήθηκε το 2019, αναγνωρίζοντας τη διεθνή απήχηση και την αξία του έργου του.

Με πληροφορίες από: Topontiki