Άντρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα στο πέος σε τρία διαφορετικά σημεία

Ένας άντρας έσπασε το πέος του σε τρία σημεία αφού έπαθε ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια του σεξ μαζί με τη σύντροφό του. Ο 36χρονος, από την Τανζανία, εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με ένα πονεμένο, πρησμένο και ματωμένο πέος, λίγες ώρες μετά τον τραυματισμό του.

Άκουσε ένα δυνατό «κρακ» αφού το πέος του χτύπησε στο περίνεο της συντρόφου του – το δέρμα μεταξύ κόλπου και πρωκτού – με «πολύ μεγάλη» δύναμη. Οι τομογραφίες έδειξαν ότι ο άνδρας, του οποίου ο φρικιαστικός τραυματισμός κοινοποιήθηκε ακόμα και σε ιατρικό περιοδικό, είχε σπάσει σε τρία διαφορετικά μέρη του πέους του.

Οι γιατροί τον χειρούργησαν για να επιδιορθώσουν το «εξαιρετικά σπάνιο ουρολογικό επείγον περιστατικό», ενώ τώρα έχει αναρρώσει πλήρως.

Οι γιατροί είπαν ότι ο ασθενής προσήλθε στο νοσοκομείο με πρησμένο πέος. Παραπονέθηκε ότι ήταν επώδυνο και ότι αιμορραγούσε από την ουρήθρα του για πέντε ώρες. Ο ασθενής πήγε μόνος του σε ένα κοντινό κέντρο υγείας, όπου του δόθηκαν παυσίπονα και παραπέμφθηκε σε νοσοκομείο.

Οι ουρολόγοι του νοσοκομείου, δήλωσαν ότι το πέος του είχε διογκωθεί και ήταν καλυμμένο με αίμα. Αλλά τα υπόλοιπα γεννητικά του όργανα φαίνονταν φυσιολογικά. Μια εξέταση υπερήχου, αποκάλυψε ότι είχε σπάσει ένα αιμοφόρο αγγείο στο πέος του. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οστά στο πέος, αυτοί οι τραυματισμοί εξακολουθούν να είναι γνωστοί ως «κάταγμα του πέους».

Ο ασθενής εισήχθη εσπευσμένα σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση, όπου ένας ουρολόγος αποκατέστησε το κάταγμα με «αποκόλληση» του πέους και συρραφή τόσο του σπηλαιώδους σώματος όσο και της ουρήθρας και του σπογγώδους σώματος. Ο άνδρας πήρε εξιτήριο τρεις ημέρες αργότερα.

Σε εξαμηνιαίο έλεγχο, ο άνδρας ανέφερε ότι η σεξουαλική του ζωή είχε επανέλθει χωρίς δυσκολίες και το πέος του είχε επανέλθει στο φυσιολογικό, σύμφωνα με το dailymail.co.uk.

