Η οδός Γουάιτχολ στο Λονδίνο έχει κλείσει μετά από συμβάν όπου αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ.



Από τις αστυνομικές αρχές έγινε γνωστό ότι πραγματοποιήθηκε μία σύλληψη μετά από το περιστατικό.

Η στιγμή που το αυτοκίνητο πέφτει πάνω στην πύλη της Ντάουνινγκ Στριτ | CNN Greece



Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

| BREAKING: A car has rammed into the Downing Street gates pic.twitter.com/6UHbnFpftN