Εξερράγη το Starship της SpaceX κατά τη διάρκεια δοκιμαστικής πτήσης

Ο πύραυλος Starship της SpaceX εξερράγη λίγο μετά την απογείωσή του στην πρώτη του δοκιμαστική πτήση αναφέρουν τα διεθνή πρακτορεία.

Σύμφωνα με το Reuters, η πρώτη μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση εκτοξεύτηκε με επιτυχία αλλά κατέληξε σε έκρηξη σχεδόν 4 λεπτά μετά την απογείωση.

Το Γαλλικό πρακτορείο μεταδίδει ότι το Starship της SpaceX, ο ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, εξερράγη την Πέμπτη κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής πτήσης του διαστημικού σκάφους που έχει σχεδιαστεί για να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη, τον Άρη και πέρα από αυτόν.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Starbase, το ιδιωτικό διαστημοδρόμιο της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας ενώ η κάψουλα Starship είχε προγραμματιστεί να αποχωριστεί από τον προωθητικό πύραυλο πρώτου σταδίου τρία λεπτά μετά την πτήση, αλλά ο διαχωρισμός δεν έγινε και ο πύραυλος ανατινάχθηκε.

«Σαν να μην ήταν αρκετά συναρπαστική η δοκιμαστική πτήση, το Starship παρουσίασε μια γρήγορη απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση πριν από τον διαχωρισμό» έγραψε η SpaceX στο Twitter.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation