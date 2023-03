Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από το πέρασμα των ανεμοστρόβιλων που έπληξαν την πολιτεία του Μισισίπι, με ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα να έχουν ισοπεδωθεί, την ώρα που νέα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένονται και σήμερα.

«Είναι μια τραγωδία», έγραψε στο Twitter ο Τέιτ Ριβς κυβερνήτης του Μισισιπή, κάνοντας λόγο για «καταστροφικές ζημιές».

«Η κλίμακα των απωλειών και των καταστροφών είναι εμφανής σε όλες τις πληγείσες περιοχές», εξήγησε ο Ριβς αφού μετέβη στο Σίλβερ Σίτι, μία από τις πόλεις που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα από τους ανεμοστρόβιλους.

Ο απολογισμός ανέρχεται σε 26 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες, σύμφωνα με την υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πολιτείας του Μισισιπή (MSEMA). Τέσσερις άνθρωποι που αγνοούνταν «εντοπίστηκαν», πρόσθεσαν.

We have submitted our major disaster declaration. The scale of the damage and loss is evident everywhere affected today. Homes, businesses…entire communities. Respond, Recover, Rebuild together. That is the mission.