Μεγάλος αστεροειδής θα περάσει ξυστά από τη γη

Ένας μεγάλος αστεροειδής που αν έπεφτε στη Γη θα μπορούσε να εξαφανίσει μια ολόκληρη πόλη, θα περάσει «ξυστά» από τον πλανήτη μας και τη Σελήνη αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο αστεροειδής, που η διάμετρός του είναι ανάμεσα στα 40 και στα 90 μέτρα και «ταξιδεύει» στο ηλιακό μας σύστημα, θα περάσει ανάμεσα από τη Γη και την τροχιά της Σελήνης το Σαββατοκύριακο χωρίς βέβαια το πέρασμά του να… ελοχεύει κανέναν κίνδυνο σύγκρουσης με τον πλανήτη μας.

Το ταξίδι του μεγάλου αστεροειδή κοντά στην Γη και το φεγγάρι είναι ένα γεγονός όχι τόσο συχνό. Όπως ανακοίνωσε η NASA το πέρασμα ενός τόσο μεγάλου αστεροειδή τόσο κοντά από τον πλανήτη μας και τη Σελήνη συμβαίνει περίπου μια φορά την δεκαετία.

Ο αστεροειδής που ανακαλύφθηκε πριν από έναν μήνα και του δόθηκε το όνομα «2023 DZ2», θα περάσει σε απόσταση 515.000 χιλιομέτρων από τη Σελήνη το Σάββατο (ώρα ΗΠΑ), ενώ αρκετές ώρες αργότερα, θα περάσει κοντά και από τη γη με ταχύτητα περίπου 28.000 χιλιομέτρων την ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Όταν ο αστεροειδής βρεθεί σε απόσταση μικρότερη από το μισό της απόστασης από τη Γη μέχρι το φεγγάρι, τότε θα είναι ορατός από τον πλανήτη μας με κιάλια και μικρά τηλεσκόπια.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away.



While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.