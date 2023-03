Ισχυρός σεισμός 6,8 ρίχτερ σημειώθηκε στο Αφγανιστάν

Σεισμός μεγέθους 6,8 βαθμών Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Χίντου Κους στο Αφγανιστάν, ανακοίνωσε την Τρίτη το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).



Ο σεισμός έγινε σε βάθος 184 χιλιομέτρων, πρόσθεσε το GFZ.

Το ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι οι δονήσεις έγιναν αισθητές στην πρωτεύουσα της χώρας, το Νέο Δελχί.

#Earthquake (#زلزله, #землетрясение) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.8 || 77 km SE of #Fayzabad (#Afghanistan) || 8 min ago (local time 21:17:24). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/ViVwlvA6Kq