Φλόριντα: Θέλουν να απαγορέψουν τις συζητήσεις στα Δημοτικά για την περίοδο των γυναικών

Όλο και πιο βαθιά στη συντήρηση βυθίζεται η Φλόριντα με τον Ρεπουμπλικανό κυβερνήτη της Ρον Ντε Σάντις, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα διεκδικήσει το χρίσμα για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Οι νομοθέτες της Φλόριντα εξετάζουν ένα σχέδιο νόμου για την ενίσχυση του κρατικού ελέγχου στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, με στόχο να απαγορευτεί κάθε συζήτηση στα σχολεία σχετικά με την έμμηνο ρύση πριν από την έκτη δημοτικού.

Η πρόταση έρχεται καθώς το νομοθετικό σώμα της Φλόριντα όπου κυριαρχούν οι Ρεπουμπλικάνοι, με την υποστήριξη του Κυβερνήτη Ρον ΝτεΣάντις να έχει ήδη εγκρίνει μια σειρά νόμων που περιορίζουν τη συζήτηση στα σχολεία για το φύλο και τη σεξουαλικότητα και σηζητήσεις περί διαφορετικότητας στα δημόσια σχολεία.

Τα κορίτσια συνήθως έχουν την πρώτη τους περίοδο μεταξύ 10 και 15 ετών αλλά σε μερικά μπορεί να εμφανιστεί ακόμα και στην ηλικία των 9 ετών.

«Φανταστείτε ένα κοριτσάκι στην τέταρτη δημοτικού, να πηγαίνει στην τουαλέτα και να βρίσκει αίμα στο εσώρουχό του και να νομίζει ότι πεθαίνει», είπε η εκπρόσωπος της πολιτείας Ashley Gantt, Δημοκρατική, σε ένα βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει. Και ο δάσκαλός της δεν θα έχει το δικαίωμα να της πει ότι αυτό είναι μέρος της ζωής».

«Αν λοιπόν τα κοριτσάκια βιώνουν τον έμμηνο κύκλο τους στην πέμπτη ή στην τετάρτη τάξη, αυτό θα τους απαγορεύσει τις συζητήσεις, αφού βρίσκονται σε τάξη μικρότερη από την έκτη;», ρώτησε η Γκαντ.

«Ναι», απάντησε ο Ρεπουμπλικανός Σταν ΜακΚλέιν που εισηγείται το νομοσχέδιο.

Ο Σταν Μακλέιν υπερασπίστηκε το νομοσχέδιο ως έναν τρόπο για να γίνει η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πιο ομοιόμορφη σε όλη την πολιτεία και να επιτρέψει στους γονείς να έχουν μεγαλύτερη δύναμη στα προγράμματα σπουδών.

Το προτεινόμενο νομoσχέδιο του ΜακΚλέιν συγκαταλέγεται μεταξύ μιας σειράς νέων νομοσχεδίων που υποστηρίζονται από τους Ρεπουμπλικάνους και αφορούν θέματα Παιδείας, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την απαίτηση από τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν αντωνυμίες που αντιστοιχούν στο φύλο των παιδιών, όπως αυτό αποδίδεται κατά τη γέννηση.

Για την ιστορία, το σχέδιο νόμου πέρασε από την υποεπιτροπή με 13 ψήφους υπέρ, πέντε κατά.

Ενστάσεις προέβαλαν υποστηρικτές όπως η Άννι Φιλκόφσκι, διευθύντρια της Florida Alliance of Planned Parenthood Affiliates, η οποία δήλωσε ότι «οι νέοι της Φλόριντα θα υποφέρουν αν το νομοσχέδιο γίνει νόμος».

«Αυτό το νομοσχέδιο αναδεικνύει τη διαρκή δίψα των πολιτικών ηγετών της Φλόριντα για εξουσία και έλεγχο», ανέφερε σε δήλωσή της, προσθέτοντας ότι είναι «γελοίο» να απαγορεύεται στα νεαρά κορίτσια να συζητούν για την περίοδό τους με τους δασκάλους τους.





