Πυροβολισμοί στο Βερολίνο- Δυο τραυματίες

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στο δυτικό Βερολίνο και συγκεκριμένα στο Charlottenburg όταν έπειτα από πυροβολισμούς, δυο πολίτες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η dw.com ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια διαφωνίας ανάμεσα σε αρκετούς ανθρώπους. Ακόμη, όμως, οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο με την αστυνομία να θεωρεί όλα τα ενδεχόμενα «ανοιχτά».

Ένας ή παραπάνω ύποπτοι έχουν διαφύγει από το σημείο, μεταδίδει η αστυνομία. Η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως μετά το συμβάν, με περιπολικά και ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο.

Άγνωστη παραμένει, μέχρι στιγμής, η κατάσταση των τραυματιών.

Einsatzkräfte sind gerade in der Dahlmannstr. in #Charlottenburg im Einsatz.

Dort wurden gg. 17.15 Uhr mehrere Schüsse abgegeben und nach bisherigem Stand 2 Personen verletzt, die in einer Klinik behandelt werden.

Ein oder mehrere Verdächtige sollen vom Ort geflüchtet sein.

^tsm